Пермяк заплатит штраф за оскорбление школьника по национальному признаку

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Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа Фото:

В Перми местный житель пришел в одну из школ и публично оскорбил местного ученика по принципу национальной принадлежности и унизил его достоинство. За административное правонарушение мужчина должен заплатить штраф, сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что летом 2022 года 44- летний гражданин, находясь на территории одного из образовательных учреждений района, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений допустил в отношении школьника высказывания, содержащие оскорбительные выражения, в том числе по принципу национальной принадлежности», — говорится на сайте. Мужчина осознавал, что находится в общественном месте и в присутствии одноклассников ребенка.

Лингвистическая экспертиза доказала, что оскорбления являются унижающим достоинство. После проверки в отношении пермяка было возбуждено дело об административном нарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Суд назначил мужчине наказание в размере 10 тысяч рублей.

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В Перми местный житель пришел в одну из школ и публично оскорбил местного ученика по принципу национальной принадлежности и унизил его достоинство. За административное правонарушение мужчина должен заплатить штраф, сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что летом 2022 года 44- летний гражданин, находясь на территории одного из образовательных учреждений района, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений допустил в отношении школьника высказывания, содержащие оскорбительные выражения, в том числе по принципу национальной принадлежности», — говорится на сайте. Мужчина осознавал, что находится в общественном месте и в присутствии одноклассников ребенка. Лингвистическая экспертиза доказала, что оскорбления являются унижающим достоинство. После проверки в отношении пермяка было возбуждено дело об административном нарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Суд назначил мужчине наказание в размере 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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