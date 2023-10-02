Пермяк заплатит штраф за оскорбление школьника по национальному признаку

В Перми местный житель пришел в одну из школ и публично оскорбил местного ученика по принципу национальной принадлежности и унизил его достоинство. За административное правонарушение мужчина должен заплатить штраф, сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что летом 2022 года 44- летний гражданин, находясь на территории одного из образовательных учреждений района, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений допустил в отношении школьника высказывания, содержащие оскорбительные выражения, в том числе по принципу национальной принадлежности», — говорится на сайте. Мужчина осознавал, что находится в общественном месте и в присутствии одноклассников ребенка.
Лингвистическая экспертиза доказала, что оскорбления являются унижающим достоинство. После проверки в отношении пермяка было возбуждено дело об административном нарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Суд назначил мужчине наказание в размере 10 тысяч рублей.
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