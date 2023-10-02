Пермские депутаты рассмотрят закон об ограничении продажи табака в крае

Первое чтение пройдет 26 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В законодательное собрание Пермского края внесен законопроект об ограничении продажи табака, кальянов и вейпов в Пермском крае. Проект предполагает запрет продажи табачной продукции в киосках и нестационарных павильонах, сообщается на сайте правительства региона. Ранее законопроект инициировал и предлагал внести на рассмотрение в парламент губернатор края Дмитрий Махонин.

«По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в региональное Законодательное Собрание на рассмотрение внесен законопроект, который вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Документ устанавливает запрет розничной торговли и табачной, и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в нестационарных торговых объектах», — говорится на сайте. В первом чтении закон рассмотрят 26 октября.

Если закон примут, то его нарушение повлечет за собой штрафы. Обычные граждане за нарушение будут платить от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица — до 30 до 50 тысяч рублей. Также власти будут изымать все имущество владельцев точек — продукцию и сами ларьки. Чиновники добавили, что запрет не будет распространяться на населенные пункты, где нет стационарных торговых объектов. Ранее федеральные власти РФ уже вводили ограничение на продажу вейпов в стране. Теперь электронные сигареты нельзя продавать на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи.

Весной текущего года полицейские провели проверки 380 торговых объектов, которые осуществляют продажу табачной и никотиносодержащей продукции в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре и Кудымкаре. Всего сотрудники правоохранительных органов выявили 114 нарушений.