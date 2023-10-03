Сургутский ресторатор откроет кафе на Шри-Ланке для жителей ХМАО

Для жителей ХМАО откроется ресторан на Шри-Ланке
Для жителей ХМАО осенью откроют ресторан на территории отеля, который расположится на острове Шри-Ланка. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин.
«Ресторан будет с разными кухнями и выходом на пляж. Туристы на Шри-Ланке смогут попробовать блины, пасту, различные закуски», — рассказал Гулякин.
Гостей из ХМАО будут размещать в отеле на Шри-Ланке. «Небольшой отель рассчитан на 7 номеров. На территории будет ресторан и бассейн», — добавил владелец.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется самый большой в ХМАО семейный ресторан грузинский кухни. Заведение рассчитано на 380 посадочных мест.
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