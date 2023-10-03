03 октября 2023

Сургутский ресторатор откроет кафе на Шри-Ланке для жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Union Coffee. Екатеринбург, union coffee, блюдо в кафе
Для жителей ХМАО откроется ресторан на Шри-Ланке Фото:

Для жителей ХМАО осенью откроют ресторан на территории отеля, который расположится на острове Шри-Ланка. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин.

«Ресторан будет с разными кухнями и выходом на пляж. Туристы на Шри-Ланке смогут попробовать блины, пасту, различные закуски», — рассказал Гулякин.

Гостей из ХМАО будут размещать в отеле на Шри-Ланке. «Небольшой отель рассчитан на 7 номеров. На территории будет ресторан и бассейн», — добавил владелец.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется самый большой в ХМАО семейный ресторан грузинский кухни. Заведение рассчитано на 380 посадочных мест.

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Для жителей ХМАО осенью откроют ресторан на территории отеля, который расположится на острове Шри-Ланка. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин. «Ресторан будет с разными кухнями и выходом на пляж. Туристы на Шри-Ланке смогут попробовать блины, пасту, различные закуски», — рассказал Гулякин. Гостей из ХМАО будут размещать в отеле на Шри-Ланке. «Небольшой отель рассчитан на 7 номеров. На территории будет ресторан и бассейн», — добавил владелец. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется самый большой в ХМАО семейный ресторан грузинский кухни. Заведение рассчитано на 380 посадочных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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