В свердловском МВД раскрыли, за что разбили машину сысертскому активисту

Полковник Горелых: машину сысертского активиста разбили из-за бытового конфликта

04 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Мотивом преступления является семейно-бытовой конфликт, отметил Валерий Горелых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сысерти машину активиста, протестующего против строительства экокластера, разбили из-за бытового конфликта, а не из-за его общественной деятельности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых. Также он опроверг агентству сведения о неадекватном реагировании сотрудниками территориального УВД на случившееся, которые распространяли местные СМИ. «Инцидент, о котором идет речь, зарегистрирован в полиции в установленном порядке. Никакого отношения, по данным руководства ОВД Сысерти, к общественной деятельности потерпевшего по вопросам строительства полигона этот случай не имеет. Более того, преступление сыщиками уже раскрыто. Его мотивом, по предварительным данным, является семейно-бытовой конфликт», — отметил полковник Горелых. По версии источников URA.RU, разбить машину потерпевшему могли из-за любовной связи с женщиной, якобы ему отомстил муж дамы. Однако Горелых отказался раскрывать детали случившегося. Ранее СМИ Сысерти сообщили об инциденте со слов потерпевшего. По его версии, машину ему разбили якобы из-за его общественной деятельности. По данным, озвученным в местных СМИ, полиция неоперативно приехала на вызов по поводу инцидента. Возле Сысерти хотят построить современный экологический кластер, в который, в том числе войдут мусоросортировочный завод и полигон. В сентябре проект был презентован депутатам Сысертской городской думы и общественности. Экокластер поможет решить проблему утилизации отходов, а также поможет экономике городского округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сысерти машину активиста, протестующего против строительства экокластера, разбили из-за бытового конфликта, а не из-за его общественной деятельности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых. Также он опроверг агентству сведения о неадекватном реагировании сотрудниками территориального УВД на случившееся, которые распространяли местные СМИ. «Инцидент, о котором идет речь, зарегистрирован в полиции в установленном порядке. Никакого отношения, по данным руководства ОВД Сысерти, к общественной деятельности потерпевшего по вопросам строительства полигона этот случай не имеет. Более того, преступление сыщиками уже раскрыто. Его мотивом, по предварительным данным, является семейно-бытовой конфликт», — отметил полковник Горелых. По версии источников URA.RU, разбить машину потерпевшему могли из-за любовной связи с женщиной, якобы ему отомстил муж дамы. Однако Горелых отказался раскрывать детали случившегося. Ранее СМИ Сысерти сообщили об инциденте со слов потерпевшего. По его версии, машину ему разбили якобы из-за его общественной деятельности. По данным, озвученным в местных СМИ, полиция неоперативно приехала на вызов по поводу инцидента. Возле Сысерти хотят построить современный экологический кластер, в который, в том числе войдут мусоросортировочный завод и полигон. В сентябре проект был презентован депутатам Сысертской городской думы и общественности. Экокластер поможет решить проблему утилизации отходов, а также поможет экономике городского округа.