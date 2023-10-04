В Верхней Пышме загорелся парк садоводов

05 октября 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие десять сотрудников МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме загорелся коллективный сад «Дружба». Общая площадь пожара составила 24 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 23:58 часов поступило сообщение о возгорании коллективного сада „Дружба“. На площади 24 квадратных метров повреждена внутренняя отделка садового дома. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 00:01 часов огонь локализован, а через 17 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 01:03 часов.

В Верхней Пышме загорелся коллективный сад «Дружба». Общая площадь пожара составила 24 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 23:58 часов поступило сообщение о возгорании коллективного сада „Дружба“. На площади 24 квадратных метров повреждена внутренняя отделка садового дома. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 00:01 часов огонь локализован, а через 17 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 01:03 часов.