04 октября 2023

В Верхней Пышме загорелся парк садоводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пожар, защитная одежда, пожарный, мчс россии
В тушении пожара приняли участие десять сотрудников МЧС Фото:

В Верхней Пышме загорелся коллективный сад «Дружба». Общая площадь пожара составила 24 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 23:58 часов поступило сообщение о возгорании коллективного сада „Дружба“. На площади 24 квадратных метров повреждена внутренняя отделка садового дома. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.

В 00:01 часов огонь локализован, а через 17 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 01:03 часов.

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В Верхней Пышме загорелся коллективный сад «Дружба». Общая площадь пожара составила 24 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 23:58 часов поступило сообщение о возгорании коллективного сада „Дружба“. На площади 24 квадратных метров повреждена внутренняя отделка садового дома. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 00:01 часов огонь локализован, а через 17 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 01:03 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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