В Верхней Пышме загорелся парк садоводов

В тушении пожара приняли участие десять сотрудников МЧС
В Верхней Пышме загорелся коллективный сад «Дружба». Общая площадь пожара составила 24 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 23:58 часов поступило сообщение о возгорании коллективного сада „Дружба“. На площади 24 квадратных метров повреждена внутренняя отделка садового дома. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.
В 00:01 часов огонь локализован, а через 17 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 01:03 часов.
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