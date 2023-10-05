В Госдуме хотят разработать ипотеку для ветеранов

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Нилов выступил с предложением о введении понятия «ветеранской ипотеки» Фото:

В Госдуме планируют ввести ипотеку для ветеранов. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Прозвучало предложение ввести понятие специальной „ветеранской ипотеки“ — с инициативой разработать такую программу обращусь в правительство», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что на встрече с руководством и активом нескольких ветеранских организаций Приморья участники также поддержали законодательную инициативу об установлении единого Дня ветерана боевых действий 1 июля.

Сейчас в России действует несколько видов льготных ипотек. Среди них — семейная, которая позволит снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка.

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В Госдуме планируют ввести ипотеку для ветеранов. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Прозвучало предложение ввести понятие специальной „ветеранской ипотеки“ — с инициативой разработать такую программу обращусь в правительство», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что на встрече с руководством и активом нескольких ветеранских организаций Приморья участники также поддержали законодательную инициативу об установлении единого Дня ветерана боевых действий 1 июля. Сейчас в России действует несколько видов льготных ипотек. Среди них — семейная, которая позволит снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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