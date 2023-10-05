В Госдуме хотят разработать ипотеку для ветеранов

05 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Нилов выступил с предложением о введении понятия «ветеранской ипотеки» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Госдуме планируют ввести ипотеку для ветеранов. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Прозвучало предложение ввести понятие специальной „ветеранской ипотеки“ — с инициативой разработать такую программу обращусь в правительство», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что на встрече с руководством и активом нескольких ветеранских организаций Приморья участники также поддержали законодательную инициативу об установлении единого Дня ветерана боевых действий 1 июля. Сейчас в России действует несколько видов льготных ипотек. Среди них — семейная, которая позволит снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка.

В Госдуме планируют ввести ипотеку для ветеранов. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Прозвучало предложение ввести понятие специальной „ветеранской ипотеки“ — с инициативой разработать такую программу обращусь в правительство», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что на встрече с руководством и активом нескольких ветеранских организаций Приморья участники также поддержали законодательную инициативу об установлении единого Дня ветерана боевых действий 1 июля. Сейчас в России действует несколько видов льготных ипотек. Среди них — семейная, которая позволит снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка.