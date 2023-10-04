Мэр Котова определилась с местами, где будут работать осужденные челябинцы

Мэр Челябинска Наталья Котова подписала документ с перечнем мест, где будут работать осужденные граждане. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о челябинцах, приговоренных к исправительным работам.
«Определить места отбывания исправительных работ на территории города Челябинска. Признать утратившим силу предыдущее распоряжение», — говорится в документе.
Среди предприятий — трубопрокатный и цинковый заводы, НПО «Электромашина», ЧМК, ЧЭМК и другие гиганты индустрии. Также в списке значатся пищевые и коммунальные предприятия, больницы и индивидуальные предприниматели.
Всего в перечне 423 субъекта бизнеса. Для предприятий включение в список означает возможность частично решить вопрос нехватки кадров.
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