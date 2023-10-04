04 октября 2023

Мэр Котова определилась с местами, где будут работать осужденные челябинцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Список предприятий, подписанный мэром Натальей Котовой, насчитывает 423 субъекта бизнеса Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова подписала документ с перечнем мест, где будут работать осужденные граждане. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о челябинцах, приговоренных к исправительным работам.

«Определить места отбывания исправительных работ на территории города Челябинска. Признать утратившим силу предыдущее распоряжение», — говорится в документе.

Среди предприятий — трубопрокатный и цинковый заводы, НПО «Электромашина», ЧМК, ЧЭМК и другие гиганты индустрии. Также в списке значатся пищевые и коммунальные предприятия, больницы и индивидуальные предприниматели.

Всего в перечне 423 субъекта бизнеса. Для предприятий включение в список означает возможность частично решить вопрос нехватки кадров.

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Мэр Челябинска Наталья Котова подписала документ с перечнем мест, где будут работать осужденные граждане. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о челябинцах, приговоренных к исправительным работам. «Определить места отбывания исправительных работ на территории города Челябинска. Признать утратившим силу предыдущее распоряжение», — говорится в документе. Среди предприятий — трубопрокатный и цинковый заводы, НПО «Электромашина», ЧМК, ЧЭМК и другие гиганты индустрии. Также в списке значатся пищевые и коммунальные предприятия, больницы и индивидуальные предприниматели. Всего в перечне 423 субъекта бизнеса. Для предприятий включение в список означает возможность частично решить вопрос нехватки кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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