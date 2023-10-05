05 октября 2023

Пермский депутат хочет продавать урожай пенсионеров в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный городской рынок. Курган, уличная торговля
Жители часто вынуждены торговать на стихийных рынках Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил двум пермским магазинам (один из них — известный в городе алкомаркет) организовать полки, где жители могли бы продавать свою фермерскую продукцию. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. Он направил письма в адрес магазинов.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации „фермерской полки“, где пенсионеры смогут выставить на продажу свой дачный урожай и заготовки», — говорится в письме за подписью депутата. Он пояснил, что после повального закрытия обычных доступных рынков пенсионерам-дачникам все сложнее реализовать свою продукцию. А она — «домашняя, без химии, сделанная практически штучно, без конвейера и для себя».

Пока Постников направил обращения только в пермские сети. Но намерен также обратиться и в федеральные.

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Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил двум пермским магазинам (один из них — известный в городе алкомаркет) организовать полки, где жители могли бы продавать свою фермерскую продукцию. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. Он направил письма в адрес магазинов. «Прошу вас рассмотреть возможность организации „фермерской полки“, где пенсионеры смогут выставить на продажу свой дачный урожай и заготовки», — говорится в письме за подписью депутата. Он пояснил, что после повального закрытия обычных доступных рынков пенсионерам-дачникам все сложнее реализовать свою продукцию. А она — «домашняя, без химии, сделанная практически штучно, без конвейера и для себя». Пока Постников направил обращения только в пермские сети. Но намерен также обратиться и в федеральные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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