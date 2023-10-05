Пермский депутат хочет продавать урожай пенсионеров в магазинах

06 октября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Жители часто вынуждены торговать на стихийных рынках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил двум пермским магазинам (один из них — известный в городе алкомаркет) организовать полки, где жители могли бы продавать свою фермерскую продукцию. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. Он направил письма в адрес магазинов. «Прошу вас рассмотреть возможность организации „фермерской полки“, где пенсионеры смогут выставить на продажу свой дачный урожай и заготовки», — говорится в письме за подписью депутата. Он пояснил, что после повального закрытия обычных доступных рынков пенсионерам-дачникам все сложнее реализовать свою продукцию. А она — «домашняя, без химии, сделанная практически штучно, без конвейера и для себя». Пока Постников направил обращения только в пермские сети. Но намерен также обратиться и в федеральные.

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил двум пермским магазинам (один из них — известный в городе алкомаркет) организовать полки, где жители могли бы продавать свою фермерскую продукцию. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. Он направил письма в адрес магазинов. «Прошу вас рассмотреть возможность организации „фермерской полки“, где пенсионеры смогут выставить на продажу свой дачный урожай и заготовки», — говорится в письме за подписью депутата. Он пояснил, что после повального закрытия обычных доступных рынков пенсионерам-дачникам все сложнее реализовать свою продукцию. А она — «домашняя, без химии, сделанная практически штучно, без конвейера и для себя». Пока Постников направил обращения только в пермские сети. Но намерен также обратиться и в федеральные.