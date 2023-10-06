В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки Т-64

Самые многочисленные танки Т-64 на Украине исчезнут за пару лет, если страна продолжит военные действия. Треть техники уже потеряна. Об этом рассказал военный обозреватель Дэвид Экс.
«При самом пессимистичном сценарии, украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет», — заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Журналист отметил, что при самом оптимистичном раскладе танков хватит на четыре года.
Экс уточнил, что за 36 лет харьковский завод имени Малышева не смог сделать ни одного танка Т-64 или Т-64БВ с нуля, на предприятии нет такой технической возможности. При этом из 1250 машин Украина уже утратила треть. По его мнению, западной техники не хватит для перевооружения бойцов Украины.
Украине посоветовали использовать для прорыва обороны РФ танки Т-64, а не западные Abrams и Leopard. По словам бывшего советника главкома ВСУ Дэна Райса, при штурме хорошо укрепленных позиций лучше жертвовать старыми Т-64, пишет RT.
Самые многочисленные танки Т-64 на Украине исчезнут за пару лет, если страна продолжит военные действия. Треть техники уже потеряна. Об этом рассказал военный обозреватель Дэвид Экс. «При самом пессимистичном сценарии, украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет», — заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Журналист отметил, что при самом оптимистичном раскладе танков хватит на четыре года. Экс уточнил, что за 36 лет харьковский завод имени Малышева не смог сделать ни одного танка Т-64 или Т-64БВ с нуля, на предприятии нет такой технической возможности. При этом из 1250 машин Украина уже утратила треть. По его мнению, западной техники не хватит для перевооружения бойцов Украины. Украине посоветовали использовать для прорыва обороны РФ танки Т-64, а не западные Abrams и Leopard. По словам бывшего советника главкома ВСУ Дэна Райса, при штурме хорошо укрепленных позиций лучше жертвовать старыми Т-64, пишет RT.