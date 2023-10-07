Бывшая жена российского боксера обвинила его в насилии

Экс-супруга боксера Бивола обвинила его в домашнем насилии

07 октября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Дмитрия Бивола обвинили в домашнем насилии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшая супруга российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина обвинила его в избиении. Девушка опубликовала у себя в соцсетях фото со следами побоев. Бывшая жена спортсмена выложила в соцсетях фотографии своего лица, на котором видны ссадины. «А потом ты сидел и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. <…> Папа отговорил меня идти в полицию. <…> Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание „Боксер года“», — написала Екатерина Бивол на своей странице. Девушка заявила, что должна была признаться во всем раньше, но опасалась, что из-за этого у нее заберут детей. «Но теперь по закону они со мной», — заключила она. Бивол за свою карьеру выиграл 21 поединок. Он также имеет чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.

Бывшая супруга российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина обвинила его в избиении. Девушка опубликовала у себя в соцсетях фото со следами побоев. Бывшая жена спортсмена выложила в соцсетях фотографии своего лица, на котором видны ссадины. «А потом ты сидел и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. <…> Папа отговорил меня идти в полицию. <…> Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание „Боксер года“», — написала Екатерина Бивол на своей странице. Девушка заявила, что должна была признаться во всем раньше, но опасалась, что из-за этого у нее заберут детей. «Но теперь по закону они со мной», — заключила она. Бивол за свою карьеру выиграл 21 поединок. Он также имеет чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.