10 октября 2023

Песков раскрыл, кто может решить конфликт между Израилем и Палестиной

Песков: решить конфликт Израиля и Палестины должны люди с политической волей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Решить конфликт между Израилем и Палестиной должны люди, у которых есть политическая воля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Доступ к решению палестино-израильского конфликта должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые „горячие головы“», — рассказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что урегулированием конфликта должны заниматься политики с возможностями и потенциалом.

Ранее 7 октября палестинское исламистское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Пресс-секретарь Песков подчеркнул, что Россия продолжит искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта, передает RT.

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Решить конфликт между Израилем и Палестиной должны люди, у которых есть политическая воля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Доступ к решению палестино-израильского конфликта должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые „горячие головы“», — рассказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что урегулированием конфликта должны заниматься политики с возможностями и потенциалом. Ранее 7 октября палестинское исламистское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Пресс-секретарь Песков подчеркнул, что Россия продолжит искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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