Песков раскрыл, кто может решить конфликт между Израилем и Палестиной

Песков: решить конфликт Израиля и Палестины должны люди с политической волей

11 октября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Решить конфликт между Израилем и Палестиной должны люди, у которых есть политическая воля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Доступ к решению палестино-израильского конфликта должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые „горячие головы“», — рассказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что урегулированием конфликта должны заниматься политики с возможностями и потенциалом. Ранее 7 октября палестинское исламистское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Пресс-секретарь Песков подчеркнул, что Россия продолжит искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта, передает RT.

Решить конфликт между Израилем и Палестиной должны люди, у которых есть политическая воля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Доступ к решению палестино-израильского конфликта должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые „горячие головы“», — рассказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что урегулированием конфликта должны заниматься политики с возможностями и потенциалом. Ранее 7 октября палестинское исламистское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Пресс-секретарь Песков подчеркнул, что Россия продолжит искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта, передает RT.