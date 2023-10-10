Песков раскрыл, кто может решить конфликт между Израилем и Палестиной

Решить конфликт между Израилем и Палестиной должны люди, у которых есть политическая воля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Доступ к решению палестино-израильского конфликта должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые „горячие головы“», — рассказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что урегулированием конфликта должны заниматься политики с возможностями и потенциалом.
Ранее 7 октября палестинское исламистское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Число погибших в результате эскалации конфликта израильтян превысило 900, в плену более 100 человек. На всей территории государства было объявлено особое положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Пресс-секретарь Песков подчеркнул, что Россия продолжит искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта, передает RT.
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