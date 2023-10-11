Принятая властями РФ мера, чтобы спасти россиян от дефицита топлива, дала плоды

Россия увеличила поставки дизеля на внутренний рынок из-за ограничения экспорта

11 октября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

России удалось высвободить миллион тонн дизтоплива для внутреннего рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия увеличила поставки дизеля на внутренний рынок на миллион тонн после принятия мер по ограничению экспорта топлива. В сентябре 2023 года экспорт дизтоплива упал в шесть раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. «Поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на миллион тонн за период ограничения экспорта», — передают «Ведомости». Уточняется, что с 21 августа по 6 сентября 2023 года было вывезено 1,54 миллиона тонн, а с 21 июля по 6 августа 1,52 миллиона. При этом, по сравнению с прошлым годом экспорт дизеля упал в шесть раз. Ранее для стабилизации внутреннего рынка правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в кабмине, такая мера позволит снизить цены для российских потребителей из-за дефицита.

Россия увеличила поставки дизеля на внутренний рынок на миллион тонн после принятия мер по ограничению экспорта топлива. В сентябре 2023 года экспорт дизтоплива упал в шесть раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. «Поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на миллион тонн за период ограничения экспорта», — передают «Ведомости». Уточняется, что с 21 августа по 6 сентября 2023 года было вывезено 1,54 миллиона тонн, а с 21 июля по 6 августа 1,52 миллиона. При этом, по сравнению с прошлым годом экспорт дизеля упал в шесть раз. Ранее для стабилизации внутреннего рынка правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в кабмине, такая мера позволит снизить цены для российских потребителей из-за дефицита.