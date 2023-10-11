Принятая властями РФ мера, чтобы спасти россиян от дефицита топлива, дала плоды

Россия увеличила поставки дизеля на внутренний рынок из-за ограничения экспорта
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Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
России удалось высвободить миллион тонн дизтоплива для внутреннего рынка Фото:

Россия увеличила поставки дизеля на внутренний рынок на миллион тонн после принятия мер по ограничению экспорта топлива. В сентябре 2023 года экспорт дизтоплива упал в шесть раз в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«Поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на миллион тонн за период ограничения экспорта», — передают «Ведомости». Уточняется, что с 21 августа по 6 сентября 2023 года было вывезено 1,54 миллиона тонн, а с 21 июля по 6 августа 1,52 миллиона. При этом, по сравнению с прошлым годом экспорт дизеля упал в шесть раз.

Ранее для стабилизации внутреннего рынка правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в кабмине, такая мера позволит снизить цены для российских потребителей из-за дефицита.

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Россия увеличила поставки дизеля на внутренний рынок на миллион тонн после принятия мер по ограничению экспорта топлива. В сентябре 2023 года экспорт дизтоплива упал в шесть раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. «Поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на миллион тонн за период ограничения экспорта», — передают «Ведомости». Уточняется, что с 21 августа по 6 сентября 2023 года было вывезено 1,54 миллиона тонн, а с 21 июля по 6 августа 1,52 миллиона. При этом, по сравнению с прошлым годом экспорт дизеля упал в шесть раз. Ранее для стабилизации внутреннего рынка правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в кабмине, такая мера позволит снизить цены для российских потребителей из-за дефицита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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