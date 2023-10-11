В Эстонии тренера уволили через 20 минут после поздравления Путина с 71-летием

11 октября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Владимир Йованович не может поверить в то, что его уволили с поста главного тренера клуба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация с увольнением в Эстонии сербского футбольного тренера мини-футбольного клуба Владимира Йовановича после его поздравления с днем рождения президента России Владимира Путина говорит об отсутствии демократии в Европе. Об этом рассказал сам бывший тренер. «До сих пор не могу в это поверить! Меня уволили спустя 20 минут после поздравления президента Путина. <…> Разве я не могу сказать „с днем рождения“ тебе или всей планете? Это права человека. Если у меня их нет, то где демократия?» — возмутился Владимир Йованович в разговоре со Sport24 . Экс-тренер отметил, что в его посте не было никаких призывов к поддержке терроризма. Также он признал, что его взгляды консервативнее, чем у большинства европейцев. Ранее об увольнении Йовановича заявил руководитель клуба из Виймси Андрей Головин. По его словам, главный тренер команды не может вести себя подобным образом во время ведения Россией спецоперации. При этом сам Йованович заявил, что жалеет о том, что его уволили.

Ситуация с увольнением в Эстонии сербского футбольного тренера мини-футбольного клуба Владимира Йовановича после его поздравления с днем рождения президента России Владимира Путина говорит об отсутствии демократии в Европе. Об этом рассказал сам бывший тренер. «До сих пор не могу в это поверить! Меня уволили спустя 20 минут после поздравления президента Путина. <…> Разве я не могу сказать „с днем рождения“ тебе или всей планете? Это права человека. Если у меня их нет, то где демократия?» — возмутился Владимир Йованович в разговоре со Sport24. Экс-тренер отметил, что в его посте не было никаких призывов к поддержке терроризма. Также он признал, что его взгляды консервативнее, чем у большинства европейцев. Ранее об увольнении Йовановича заявил руководитель клуба из Виймси Андрей Головин. По его словам, главный тренер команды не может вести себя подобным образом во время ведения Россией спецоперации. При этом сам Йованович заявил, что жалеет о том, что его уволили.