В МИД РФ пригрозили Израилю опасными последствия после ударов по Сирии

12 октября 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Израиль обстрелял аэропорты в Сирии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением и могут привести к вооруженной эскалации в регионе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино- израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона», — говорится на сайте ведомства. Россия считает, чтони в коем случае нельзя допустить обострения и без того нестабильной обстановки. Ранее газета Al-Watan сообщала, что сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Инфраструктура вышла из строя. Это, по мнению МИД РФ, является грубым нарушением суверенитета Сирии и угрожает жизням невинным граждан.

Удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением и могут привести к вооруженной эскалации в регионе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино- израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона», — говорится на сайте ведомства. Россия считает, чтони в коем случае нельзя допустить обострения и без того нестабильной обстановки. Ранее газета Al-Watan сообщала, что сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Инфраструктура вышла из строя. Это, по мнению МИД РФ, является грубым нарушением суверенитета Сирии и угрожает жизням невинным граждан.