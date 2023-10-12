12 октября 2023

В МИД РФ пригрозили Израилю опасными последствия после ударов по Сирии

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
Израиль обстрелял аэропорты в Сирии Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением и могут привести к вооруженной эскалации в регионе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино- израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона», — говорится на сайте ведомства. Россия считает, чтони в коем случае нельзя допустить обострения и без того нестабильной обстановки.

Ранее газета Al-Watan сообщала, что сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Инфраструктура вышла из строя. Это, по мнению МИД РФ, является грубым нарушением суверенитета Сирии и угрожает жизням невинным граждан.

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Удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии являются грубым нарушением и могут привести к вооруженной эскалации в регионе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино- израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона», — говорится на сайте ведомства. Россия считает, чтони в коем случае нельзя допустить обострения и без того нестабильной обстановки. Ранее газета Al-Watan сообщала, что сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Инфраструктура вышла из строя. Это, по мнению МИД РФ, является грубым нарушением суверенитета Сирии и угрожает жизням невинным граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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