США допустили ввод своих войск в сектор Газа

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Кирби заявил об участии американских военных в освобождении граждан страны из Газы Фото:
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Власти штатов допустили участие американских войск в освобождении граждан США из сектора Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«США не исключают, что американские войска могут быть задействованы в Газе для освобождения граждан страны», — сказал Кирби. Его слова передает ТАСС.

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Власти штатов допустили участие американских войск в освобождении граждан США из сектора Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «США не исключают, что американские войска могут быть задействованы в Газе для освобождения граждан страны», — сказал Кирби. Его слова передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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