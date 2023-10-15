США допустили ввод своих войск в сектор Газа

Кирби заявил об участии американских военных в освобождении граждан страны из Газы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Власти штатов допустили участие американских войск в освобождении граждан США из сектора Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«США не исключают, что американские войска могут быть задействованы в Газе для освобождения граждан страны», — сказал Кирби. Его слова передает ТАСС.
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