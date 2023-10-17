В Екатеринбурге установили арт-объект в виде лопнувшей гранитной глыбы. Фото

18 октября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Каждый горожанин сможет увидеть в работе что-то свое Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» В Екатеринбурге напротив апартаментов «Свобода Residence» на улице Радищева появилась скульптура «Камень. Сегменты 3», которая напоминает лопнувшую гранитную глыбу. Автором стал художник из Краснодара Валерий Казас, рассказали URA.RU в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО». «Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри. Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами», — пояснил Валерий. Художник говорит, что скульптура не связаны с конкретным нарративом, поэтому относится к ней и интерпретировать горожане могут по-разному. Ранее в Екатеринбурге на набережной недалеко от Свердловского театра драмы появился трехметровый арт-объект — стальной «сердечник». Это оммаж нереализованной концепции бренда города, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев в 2015 году для конкурса по разработке логотипа столицы Урала.

В Екатеринбурге напротив апартаментов «Свобода Residence» на улице Радищева появилась скульптура «Камень. Сегменты 3», которая напоминает лопнувшую гранитную глыбу. Автором стал художник из Краснодара Валерий Казас, рассказали URA.RU в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО». «Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри. Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами», — пояснил Валерий. Художник говорит, что скульптура не связаны с конкретным нарративом, поэтому относится к ней и интерпретировать горожане могут по-разному. Ранее в Екатеринбурге на набережной недалеко от Свердловского театра драмы появился трехметровый арт-объект — стальной «сердечник». Это оммаж нереализованной концепции бренда города, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев в 2015 году для конкурса по разработке логотипа столицы Урала.