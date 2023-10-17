17 октября 2023

В Екатеринбурге установили арт-объект в виде лопнувшей гранитной глыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каждый горожанин сможет увидеть в работе что-то свое
Каждый горожанин сможет увидеть в работе что-то свое

В Екатеринбурге напротив апартаментов «Свобода Residence» на улице Радищева появилась скульптура «Камень. Сегменты 3», которая напоминает лопнувшую гранитную глыбу. Автором стал художник из Краснодара Валерий Казас, рассказали URA.RU в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».

«Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри. Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами», — пояснил Валерий. Художник говорит, что скульптура не связаны с конкретным нарративом, поэтому относится к ней и интерпретировать горожане могут по-разному.

Ранее в Екатеринбурге на набережной недалеко от Свердловского театра драмы появился трехметровый арт-объект — стальной «сердечник». Это оммаж нереализованной концепции бренда города, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев в 2015 году для конкурса по разработке логотипа столицы Урала.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге напротив апартаментов «Свобода Residence» на улице Радищева появилась скульптура «Камень. Сегменты 3», которая напоминает лопнувшую гранитную глыбу. Автором стал художник из Краснодара Валерий Казас, рассказали URA.RU в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО». «Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри. Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами», — пояснил Валерий. Художник говорит, что скульптура не связаны с конкретным нарративом, поэтому относится к ней и интерпретировать горожане могут по-разному. Ранее в Екатеринбурге на набережной недалеко от Свердловского театра драмы появился трехметровый арт-объект — стальной «сердечник». Это оммаж нереализованной концепции бренда города, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев в 2015 году для конкурса по разработке логотипа столицы Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...