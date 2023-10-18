В октябре стоимость «двушек» на вторичном рынке жилья составила 80 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на данный момент чаще всего покупают двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом наибольшей популярностью пользуется жилье в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах, рассказала URA.RU руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова.

«В октябре 2023 года жители Челябинска чаще всего покупают двухкомнатные квартиры. Конечно, многое зависит и от сезона, например в августе—сентябре перед началом учебы в университетах квартиры приобретали для студентов, поэтому наибольшей популярностью пользовалось однокомнатное жилье», — сообщила Максимова.

По ее словам, челябинцы чаще всего берут жилье на вторичном рынке в Центральном, Курчатовском, Калининском и Советском районах города. Это наиболее интересные локации, в которых больше учебных заведений, чаще всего расположены места работы, либо территория является центром города

По данным Restate по состоянию на 5 октября 2023 года в Челябинске стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке в среднем составляет 80 тысяч рублей за «квадрат». С августа 2023 цена поднялась на 7 тысяч 700 рублей. Минимальная стоимость объектов сейчас составляет 2 млн 200 тысяч рублей, максимальная цена — 9 млн 270 тысяч рублей.