18 октября 2023

Риелторы раскрыли, какие квартиры чаще всего покупают челябинцы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, недвижимость, новостройки, новые дома, жк, дом, жилье, жк ньютон, микрорайон ньютон
В октябре стоимость «двушек» на вторичном рынке жилья составила 80 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске на данный момент чаще всего покупают двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом наибольшей популярностью пользуется жилье в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах, рассказала URA.RU руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова.

«В октябре 2023 года жители Челябинска чаще всего покупают двухкомнатные квартиры. Конечно, многое зависит и от сезона, например в августе—сентябре перед началом учебы в университетах квартиры приобретали для студентов, поэтому наибольшей популярностью пользовалось однокомнатное жилье», — сообщила Максимова.

По ее словам, челябинцы чаще всего берут жилье на вторичном рынке в Центральном, Курчатовском, Калининском и Советском районах города. Это наиболее интересные локации, в которых больше учебных заведений, чаще всего расположены места работы, либо территория является центром города

По данным Restate по состоянию на 5 октября 2023 года в Челябинске стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке в среднем составляет 80 тысяч рублей за «квадрат». С августа 2023 цена поднялась на 7 тысяч 700 рублей. Минимальная стоимость объектов сейчас составляет 2 млн 200 тысяч рублей, максимальная цена — 9 млн 270 тысяч рублей.

По данным Restate по состоянию на 5 октября 2023 года в Челябинске стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке в среднем составляет 80 тысяч рублей за «квадрат»
По данным Restate по состоянию на 5 октября 2023 года в Челябинске стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке в среднем составляет 80 тысяч рублей за «квадрат»

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на данный момент чаще всего покупают двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом наибольшей популярностью пользуется жилье в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах, рассказала URA.RU руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова. «В октябре 2023 года жители Челябинска чаще всего покупают двухкомнатные квартиры. Конечно, многое зависит и от сезона, например в августе—сентябре перед началом учебы в университетах квартиры приобретали для студентов, поэтому наибольшей популярностью пользовалось однокомнатное жилье», — сообщила Максимова. По ее словам, челябинцы чаще всего берут жилье на вторичном рынке в Центральном, Курчатовском, Калининском и Советском районах города. Это наиболее интересные локации, в которых больше учебных заведений, чаще всего расположены места работы, либо территория является центром города По данным Restate по состоянию на 5 октября 2023 года в Челябинске стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке в среднем составляет 80 тысяч рублей за «квадрат». С августа 2023 цена поднялась на 7 тысяч 700 рублей. Минимальная стоимость объектов сейчас составляет 2 млн 200 тысяч рублей, максимальная цена — 9 млн 270 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...