Екатеринбуржцы чаще всего выбирают шины финской марки

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Предпочтения екатеринбуржцев при выборе шин отличаются от предпочтений большинства россиян Фото:

В Екатеринбурге автовладельцы преимущественно интересуются шинами финской марки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе автопортала «Дром».

«Предпочтения екатеринбуржцев при выборе шин отличаются от предпочтений большинства россиян. В Екатеринбурге автовладельцы интересуются преимущественно финской маркой шин», — поделилась информацией пресс-секретарь автопортала «Дром» Екатерина Якимчук. В отличие от Екатеринбурга, в других крупных российских городах у автовладельцев популярны японские и китайские марки шин.

В Екатеринбурге средняя стоимость одной зимней шины в сентябре 2023 года составляет около 6000 рублей. С начала года цены на новые зимние покрышки практически не изменились: на 1—5% подорожали отдельные модели. При этом стоимость б/у зимних шин, наоборот, выросла на 12% по сравнению с сентябрем прошлого года. Ранее сообщалось, что россияне перешли на китайские шины.

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В Екатеринбурге автовладельцы преимущественно интересуются шинами финской марки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе автопортала «Дром». «Предпочтения екатеринбуржцев при выборе шин отличаются от предпочтений большинства россиян. В Екатеринбурге автовладельцы интересуются преимущественно финской маркой шин», — поделилась информацией пресс-секретарь автопортала «Дром» Екатерина Якимчук. В отличие от Екатеринбурга, в других крупных российских городах у автовладельцев популярны японские и китайские марки шин. В Екатеринбурге средняя стоимость одной зимней шины в сентябре 2023 года составляет около 6000 рублей. С начала года цены на новые зимние покрышки практически не изменились: на 1—5% подорожали отдельные модели. При этом стоимость б/у зимних шин, наоборот, выросла на 12% по сравнению с сентябрем прошлого года. Ранее сообщалось, что россияне перешли на китайские шины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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