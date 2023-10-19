Екатеринбуржцы чаще всего выбирают шины финской марки

19 октября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Предпочтения екатеринбуржцев при выборе шин отличаются от предпочтений большинства россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге автовладельцы преимущественно интересуются шинами финской марки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе автопортала «Дром». «Предпочтения екатеринбуржцев при выборе шин отличаются от предпочтений большинства россиян. В Екатеринбурге автовладельцы интересуются преимущественно финской маркой шин», — поделилась информацией пресс-секретарь автопортала «Дром» Екатерина Якимчук. В отличие от Екатеринбурга, в других крупных российских городах у автовладельцев популярны японские и китайские марки шин. В Екатеринбурге средняя стоимость одной зимней шины в сентябре 2023 года составляет около 6000 рублей. С начала года цены на новые зимние покрышки практически не изменились: на 1—5% подорожали отдельные модели. При этом стоимость б/у зимних шин, наоборот, выросла на 12% по сравнению с сентябрем прошлого года. Ранее сообщалось, что россияне перешли на китайские шины.

В Екатеринбурге автовладельцы преимущественно интересуются шинами финской марки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе автопортала «Дром». «Предпочтения екатеринбуржцев при выборе шин отличаются от предпочтений большинства россиян. В Екатеринбурге автовладельцы интересуются преимущественно финской маркой шин», — поделилась информацией пресс-секретарь автопортала «Дром» Екатерина Якимчук. В отличие от Екатеринбурга, в других крупных российских городах у автовладельцев популярны японские и китайские марки шин. В Екатеринбурге средняя стоимость одной зимней шины в сентябре 2023 года составляет около 6000 рублей. С начала года цены на новые зимние покрышки практически не изменились: на 1—5% подорожали отдельные модели. При этом стоимость б/у зимних шин, наоборот, выросла на 12% по сравнению с сентябрем прошлого года. Ранее сообщалось, что россияне перешли на китайские шины.