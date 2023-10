В Госдуме предупредили о блокировке World of Tanks из-за Украины

19 октября 2023

Игру World of Tanks могут заблокировать в РФ из-за сбора средств для Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России могут заблокировать видеоигру World of Tanks из-за открытой поддержки Украины разработчиками. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, игра попадает под действие принятого Госдумой проекта закона о запрете информационных ресурсов, призывающих к помощи противнику в ходе вооруженного конфликта. «Нужно <…> прекращать спонсировать западные игровые студии. World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр», — написал Горелкин в своем telegram-канале . По его словам, российским геймерам необходимо предложить достойную замену зарубежных онлайн-развлечений. Депутат предложил привлечь Единый регулятор азартных игр к развитию российской отрасли видеоигр. Ранее, 18 октября, разработчик World of Tanks — компания Wargaming — объявила о сборе средств на помощь Украине. Отмечалось, что деньги будут собираться за счет внутриигровых покупок. Компания призналась, что уже передала Киеву более 1,3 миллиона долларов.

