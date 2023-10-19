19 октября 2023

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет вахтовиков на зарплату до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, качалка, экономика, добыча, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, ресурсы, куст нефтегазовый, цены на нефть
Вахтовикам оплачивают питание и перелет в месту работы и обратно Фото:

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» ищет инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил, что нужен специалист с опытом работы от года.

«Для работы на месторождениях ХМАО нужен инженер-технолог с высшим нефтяным образованием и опытом работы от года, разбирающийся в процессе цементирования скважин, оборудовании и инженерных программах для проведения расчетов. Зарплата за тридцатидневную вахту до 280 тысяч рублей плюс оплата питания 15 000 рублей», — сообщили в компании.

Проживает вахтовый персонал в вагон-городках на месторождениях. Инженеру предстоит организовывать процесс цементирования скважин: составлять программы, управлять процессом и готовить отчеты.

Ранее URA.RU писало, что компания «Полимертрубстрой» ищет в ХМАО сварщиков на зарплату до 300 тысяч рублей. Рабочим предстоит производить монтаж нефтяных трубопроводов на месторождениях ХМАО.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» ищет инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил, что нужен специалист с опытом работы от года. «Для работы на месторождениях ХМАО нужен инженер-технолог с высшим нефтяным образованием и опытом работы от года, разбирающийся в процессе цементирования скважин, оборудовании и инженерных программах для проведения расчетов. Зарплата за тридцатидневную вахту до 280 тысяч рублей плюс оплата питания 15 000 рублей», — сообщили в компании. Проживает вахтовый персонал в вагон-городках на месторождениях. Инженеру предстоит организовывать процесс цементирования скважин: составлять программы, управлять процессом и готовить отчеты. Ранее URA.RU писало, что компания «Полимертрубстрой» ищет в ХМАО сварщиков на зарплату до 300 тысяч рублей. Рабочим предстоит производить монтаж нефтяных трубопроводов на месторождениях ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...