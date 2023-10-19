Подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет вахтовиков на зарплату до 300 тысяч рублей

20 октября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Вахтовикам оплачивают питание и перелет в месту работы и обратно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» ищет инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил, что нужен специалист с опытом работы от года. «Для работы на месторождениях ХМАО нужен инженер-технолог с высшим нефтяным образованием и опытом работы от года, разбирающийся в процессе цементирования скважин, оборудовании и инженерных программах для проведения расчетов. Зарплата за тридцатидневную вахту до 280 тысяч рублей плюс оплата питания 15 000 рублей», — сообщили в компании. Проживает вахтовый персонал в вагон-городках на месторождениях. Инженеру предстоит организовывать процесс цементирования скважин: составлять программы, управлять процессом и готовить отчеты. Ранее URA.RU писало, что компания «Полимертрубстрой» ищет в ХМАО сварщиков на зарплату до 300 тысяч рублей. Рабочим предстоит производить монтаж нефтяных трубопроводов на месторождениях ХМАО.

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» ищет инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил, что нужен специалист с опытом работы от года. «Для работы на месторождениях ХМАО нужен инженер-технолог с высшим нефтяным образованием и опытом работы от года, разбирающийся в процессе цементирования скважин, оборудовании и инженерных программах для проведения расчетов. Зарплата за тридцатидневную вахту до 280 тысяч рублей плюс оплата питания 15 000 рублей», — сообщили в компании. Проживает вахтовый персонал в вагон-городках на месторождениях. Инженеру предстоит организовывать процесс цементирования скважин: составлять программы, управлять процессом и готовить отчеты. Ранее URA.RU писало, что компания «Полимертрубстрой» ищет в ХМАО сварщиков на зарплату до 300 тысяч рублей. Рабочим предстоит производить монтаж нефтяных трубопроводов на месторождениях ХМАО.