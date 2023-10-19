Власти ХМАО предлагают ветеранам СВО лечение в интернатах

В правительстве ХМАО утвердили решение, по которому ветераны спецоперации на Украине, получившие инвалидность, смогут проживать в интернатах. О новой льготе для югорских бойцов URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
«Мы установили первоочередное направление для участников специальной военной операции, имеющих инвалидность и нуждающихся в постоянном уходе, в дома-интернаты. При этом не будет учитываться наличие родственников, которые по закону должны заботиться о человеке и содержать его», — объяснила Пономарева в беседе с журналистом.
Направлять в интернаты ветеранов СВО с инвалидностью будут без очереди. В округе расположено семь подобных учреждений, в которых оборудовано около 1200 мест.
Ранее URA.RU писало о том, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей. Потратить его можно будет на приобретение специального автомобиля.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.