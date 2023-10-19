19 октября 2023

Власти ХМАО предлагают ветеранам СВО лечение в интернатах

Участников СВО с инвалидностью будут без очереди направлять в интернаты ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны спецоперации смогут попасть в интернат без очереди Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В правительстве ХМАО утвердили решение, по которому ветераны спецоперации на Украине, получившие инвалидность, смогут проживать в интернатах. О новой льготе для югорских бойцов URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«Мы установили первоочередное направление для участников специальной военной операции, имеющих инвалидность и нуждающихся в постоянном уходе, в дома-интернаты. При этом не будет учитываться наличие родственников, которые по закону должны заботиться о человеке и содержать его», — объяснила Пономарева в беседе с журналистом.

Направлять в интернаты ветеранов СВО с инвалидностью будут без очереди. В округе расположено семь подобных учреждений, в которых оборудовано около 1200 мест.

Ранее URA.RU писало о том, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей. Потратить его можно будет на приобретение специального автомобиля.

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В правительстве ХМАО утвердили решение, по которому ветераны спецоперации на Украине, получившие инвалидность, смогут проживать в интернатах. О новой льготе для югорских бойцов URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Мы установили первоочередное направление для участников специальной военной операции, имеющих инвалидность и нуждающихся в постоянном уходе, в дома-интернаты. При этом не будет учитываться наличие родственников, которые по закону должны заботиться о человеке и содержать его», — объяснила Пономарева в беседе с журналистом. Направлять в интернаты ветеранов СВО с инвалидностью будут без очереди. В округе расположено семь подобных учреждений, в которых оборудовано около 1200 мест. Ранее URA.RU писало о том, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей. Потратить его можно будет на приобретение специального автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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