В Челябинске отменили концерт группы ТЕ100СТЕРОН

В Челябинске отменили выступление российской поп-группы ТЕ100СТЕРОН. Концерт должен был состояться 28 октября.
«Концерт группы ТЕ100СТЕРОН, запланированный 28 октября 2023 года в клубе „Галактика“ переносится! Новая дата будет объявлена позже. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс Челябинска.
«ТESTOSTERON» — российская поп-группа, основанная в 2014 году братьями Андреем и Валери Бирбичадзе. Обладатели платинового диска, лауреаты премии «Золотой граммофон» и номинанты премии «RU.TV».
Ранее в Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.