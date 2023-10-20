20 октября 2023

В Челябинске отменили концерт группы ТЕ100СТЕРОН

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Группа ТЕ100СТЕРОН не приедет в Челябинск Фото:

В Челябинске отменили выступление российской поп-группы ТЕ100СТЕРОН. Концерт должен был состояться 28 октября.

«Концерт группы ТЕ100СТЕРОН, запланированный 28 октября 2023 года в клубе „Галактика“ переносится! Новая дата будет объявлена позже. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс Челябинска.

«ТESTOSTERON» — российская поп-группа, основанная в 2014 году братьями Андреем и Валери Бирбичадзе. Обладатели платинового диска, лауреаты премии «Золотой граммофон» и номинанты премии «RU.TV».

Ранее в Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин.

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В Челябинске отменили выступление российской поп-группы ТЕ100СТЕРОН. Концерт должен был состояться 28 октября. «Концерт группы ТЕ100СТЕРОН, запланированный 28 октября 2023 года в клубе „Галактика“ переносится! Новая дата будет объявлена позже. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс Челябинска. «ТESTOSTERON» — российская поп-группа, основанная в 2014 году братьями Андреем и Валери Бирбичадзе. Обладатели платинового диска, лауреаты премии «Золотой граммофон» и номинанты премии «RU.TV». Ранее в Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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