19 октября 2023

В Челябинске отменили шоу с участием Охлобыстина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, ледовое шоу ильи авербуха
Ледовый мюзикл должен был состоятся в ДС «Юность» Фото:

В Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин. Шоу должно было состояться 21 октября.

«Ледовый мюзикл „Дракула. История вечной любви“, запланированный 21 октября в ДС „Юность“, отменен. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс.

Устроителем ледового шоу является продюсерский центр ICE VISION. Эта команда на своем сайте позиционирует себя, как одна из первых российских компаний в сфере организации ледовых шоу и театрализованных постановок на льду. С 2006 года шоу, организованные ICE VISION, посетило более 2 млн. зрителей.

«В наших проектах участвуют звезды мирового фигурного катания. Это Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Татьяна Навка и многие другие звезды фигурного катания», — говорится на сайте ICE VISION.

URA.RU направило запрос PR-менеджеру компании. Ответ от ICE VISION ожидается.

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В Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин. Шоу должно было состояться 21 октября. «Ледовый мюзикл „Дракула. История вечной любви“, запланированный 21 октября в ДС „Юность“, отменен. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс. Устроителем ледового шоу является продюсерский центр ICE VISION. Эта команда на своем сайте позиционирует себя, как одна из первых российских компаний в сфере организации ледовых шоу и театрализованных постановок на льду. С 2006 года шоу, организованные ICE VISION, посетило более 2 млн. зрителей. «В наших проектах участвуют звезды мирового фигурного катания. Это Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Татьяна Навка и многие другие звезды фигурного катания», — говорится на сайте ICE VISION. URA.RU направило запрос PR-менеджеру компании. Ответ от ICE VISION ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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