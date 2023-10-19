В Челябинске отменили шоу с участием Охлобыстина

20 октября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Ледовый мюзикл должен был состоятся в ДС «Юность» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин. Шоу должно было состояться 21 октября. «Ледовый мюзикл „Дракула. История вечной любви“, запланированный 21 октября в ДС „Юность“, отменен. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс. Устроителем ледового шоу является продюсерский центр ICE VISION. Эта команда на своем сайте позиционирует себя, как одна из первых российских компаний в сфере организации ледовых шоу и театрализованных постановок на льду. С 2006 года шоу, организованные ICE VISION, посетило более 2 млн. зрителей. «В наших проектах участвуют звезды мирового фигурного катания. Это Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Татьяна Навка и многие другие звезды фигурного катания», — говорится на сайте ICE VISION. URA.RU направило запрос PR-менеджеру компании. Ответ от ICE VISION ожидается.

В Челябинске отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался актер Иван Охлобыстин. Шоу должно было состояться 21 октября. «Ледовый мюзикл „Дракула. История вечной любви“, запланированный 21 октября в ДС „Юность“, отменен. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс. Устроителем ледового шоу является продюсерский центр ICE VISION. Эта команда на своем сайте позиционирует себя, как одна из первых российских компаний в сфере организации ледовых шоу и театрализованных постановок на льду. С 2006 года шоу, организованные ICE VISION, посетило более 2 млн. зрителей. «В наших проектах участвуют звезды мирового фигурного катания. Это Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Татьяна Навка и многие другие звезды фигурного катания», — говорится на сайте ICE VISION. URA.RU направило запрос PR-менеджеру компании. Ответ от ICE VISION ожидается.