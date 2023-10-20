Автомобиль зарегистрирован на отца погибшего водителя Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вечером 20 октября на улице Аэрофлотской водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и улетел в кювет. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что ночью от полученных травм мужчина скончался в больнице.

«Водитель 2002 года рождения не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм ночью он скончался в больнице», — прокомментировали в ведомстве подробности аварии.

В момент ДТП в машине находился пассажир. В настоящее время он госпитализирован в медучреждение. По данному происшествию полицией проводится проверка.

Ранее в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом. В результате ДТП водитель легковушки и один из двух его пассажиров погибли. В автобусе в момент ДТП находилось 24 пассажира и водитель.