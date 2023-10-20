20 октября 2023

В ХМАО водитель иномарки умер в больнице после страшного ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп
Автомобиль зарегистрирован на отца погибшего водителя Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 20 октября на улице Аэрофлотской водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и улетел в кювет. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что ночью от полученных травм мужчина скончался в больнице.

«Водитель 2002 года рождения не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм ночью он скончался в больнице», — прокомментировали в ведомстве подробности аварии.

В момент ДТП в машине находился пассажир. В настоящее время он госпитализирован в медучреждение. По данному происшествию полицией проводится проверка.

Ранее в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом. В результате ДТП водитель легковушки и один из двух его пассажиров погибли. В автобусе в момент ДТП находилось 24 пассажира и водитель.

Водитель не справился с управлением и улетел в кювет
Водитель не справился с управлением и улетел в кювет

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В Сургуте (ХМАО) вечером 20 октября на улице Аэрофлотской водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и улетел в кювет. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что ночью от полученных травм мужчина скончался в больнице. «Водитель 2002 года рождения не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм ночью он скончался в больнице», — прокомментировали в ведомстве подробности аварии. В момент ДТП в машине находился пассажир. В настоящее время он госпитализирован в медучреждение. По данному происшествию полицией проводится проверка. Ранее в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом. В результате ДТП водитель легковушки и один из двух его пассажиров погибли. В автобусе в момент ДТП находилось 24 пассажира и водитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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