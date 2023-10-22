22 октября 2023

В челябинском общежитии жильцы вынуждены ходить в затопленные туалеты. Фото

В общежитии Троицка туалеты затопило фекалиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, коридор, мрак, открытая дверь, двери, общежитие, ставропольская 1
В старом общежитии осыпающиеся стены заблокировали канализацию Фото:

Жители общежитития в Троицке Челябинской области вынуждены использовать затопленные фекалиями туалеты. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов.

«Общежитие на Сибирской, 28 в Троицке очень старое, все везде осыпается. Туалеты с третьего по четвертый этаж затоплены фекалиями. Вчера чистили стояк канализации и нашли кирпичи, камни, которые забили трубу, все ее содержимое пошло из унитазов на пол», — сообщил URA.RU местный житель Анатолий Б.

Мужчина уточнил, что снимает в этом общежитии комнату. По его словам, камни попали в канализационный стояк из осыпающихся стен. URA.RU направил запрос в пресс-службу Троицкого муниципального района. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Троицка, которые вынуждены проживать в разрушенных общежитиях. По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело.

Вода из затопленных унитазов пошла на пол
Вода из затопленных унитазов пошла на пол
Места общего пользования находятся в плачевном состоянии
Места общего пользования находятся в плачевном состоянии
По комнатам бегают тараканы
По комнатам бегают тараканы

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Жители общежитития в Троицке Челябинской области вынуждены использовать затопленные фекалиями туалеты. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов. «Общежитие на Сибирской, 28 в Троицке очень старое, все везде осыпается. Туалеты с третьего по четвертый этаж затоплены фекалиями. Вчера чистили стояк канализации и нашли кирпичи, камни, которые забили трубу, все ее содержимое пошло из унитазов на пол», — сообщил URA.RU местный житель Анатолий Б. Мужчина уточнил, что снимает в этом общежитии комнату. По его словам, камни попали в канализационный стояк из осыпающихся стен. URA.RU направил запрос в пресс-службу Троицкого муниципального района. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Троицка, которые вынуждены проживать в разрушенных общежитиях. По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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