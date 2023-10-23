Обвиняемый в нападении на женщин хотел стать монахом пермского монастыря

23 октября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Принять постриг Евгений Андреев хотел в Белогорском монастыре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Евгений Андреев из Свердловской области, которого в Перми отправили в СИЗО, обвинив в попытке изнасилования, хотел стать монахом. СМИ сообщают, что постриг он собирался принять в Белогорском монастыре. «Он хотел принять постриг в Белогорском монастыре», — пишет 59.ru без ссылок на источник информации. О том, что в Перми он находился в монастыре, Андреев сам говорил сразу после задержания. Суд Перми сегодня отправил мужчину в СИЗО. Он приехал в Прикамье из Свердловской области, где его также обвиняют в изнасиловании. В Перми Андреева задержали после нападений на женщин. Сам он от дачи показаний отказывается.

Евгений Андреев из Свердловской области, которого в Перми отправили в СИЗО, обвинив в попытке изнасилования, хотел стать монахом. СМИ сообщают, что постриг он собирался принять в Белогорском монастыре. «Он хотел принять постриг в Белогорском монастыре», — пишет 59.ru без ссылок на источник информации. О том, что в Перми он находился в монастыре, Андреев сам говорил сразу после задержания. Суд Перми сегодня отправил мужчину в СИЗО. Он приехал в Прикамье из Свердловской области, где его также обвиняют в изнасиловании. В Перми Андреева задержали после нападений на женщин. Сам он от дачи показаний отказывается.