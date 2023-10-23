Обвиняемый в нападении на женщин хотел стать монахом пермского монастыря

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Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Пермь, храм, вера, монастырь, религия, православие
Принять постриг Евгений Андреев хотел в Белогорском монастыре Фото:

Евгений Андреев из Свердловской области, которого в Перми отправили в СИЗО, обвинив в попытке изнасилования, хотел стать монахом. СМИ сообщают, что постриг он собирался принять в Белогорском монастыре.

«Он хотел принять постриг в Белогорском монастыре», — пишет 59.ru без ссылок на источник информации. О том, что в Перми он находился в монастыре, Андреев сам говорил сразу после задержания.

Суд Перми сегодня отправил мужчину в СИЗО. Он приехал в Прикамье из Свердловской области, где его также обвиняют в изнасиловании. В Перми Андреева задержали после нападений на женщин. Сам он от дачи показаний отказывается.

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Евгений Андреев из Свердловской области, которого в Перми отправили в СИЗО, обвинив в попытке изнасилования, хотел стать монахом. СМИ сообщают, что постриг он собирался принять в Белогорском монастыре. «Он хотел принять постриг в Белогорском монастыре», — пишет 59.ru без ссылок на источник информации. О том, что в Перми он находился в монастыре, Андреев сам говорил сразу после задержания. Суд Перми сегодня отправил мужчину в СИЗО. Он приехал в Прикамье из Свердловской области, где его также обвиняют в изнасиловании. В Перми Андреева задержали после нападений на женщин. Сам он от дачи показаний отказывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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