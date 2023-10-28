Судьи отменили гол Овечкина

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Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
После просмотра повтора гол был отменен Фото:

Хоккеисту Александру Овечкину не засчитали гол в матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд». Счет остался прежним — 2:1.

«После просмотра повтора по запросу тренера „Уайлд“, гол был отменен», — сообщило издание sport-express. Отмечается, что ранее в этом матче Овечкин поучаствовал во втором голе.

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Является трехкратным чемпионом мира.

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Хоккеисту Александру Овечкину не засчитали гол в матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд». Счет остался прежним — 2:1. «После просмотра повтора по запросу тренера „Уайлд“, гол был отменен», — сообщило издание sport-express. Отмечается, что ранее в этом матче Овечкин поучаствовал во втором голе. Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Является трехкратным чемпионом мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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