Судьи отменили гол Овечкина

После просмотра повтора гол был отменен
Хоккеисту Александру Овечкину не засчитали гол в матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд». Счет остался прежним — 2:1.
«После просмотра повтора по запросу тренера „Уайлд“, гол был отменен», — сообщило издание sport-express. Отмечается, что ранее в этом матче Овечкин поучаствовал во втором голе.
Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Является трехкратным чемпионом мира.
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