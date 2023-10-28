Reuters: Украина втайне от РФ проводит переговоры по окончанию боевых действий

28 октября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Россию в очередной раз не пригласили на переговоры по Украине, в которых участвуют страны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советники по нацбезопасности из 65 стран проводят на островном государстве Мальта встречу по Украине за закрытыми дверями. Россию на обсуждение не пригласили, ведь на саммите обсуждается только украинская «формула мира». Об этом сообщает издание Reuters. «Встреча проходит в банкетном зале мальтийского отеля за закрытыми дверями, но официальные лица выразили надежду, что она приведет к соглашению о проведении глобального саммита мира позже в этом году», — говорится в материале . В обсуждении участвуют представители 65 стран. На встрече идут переговоры по «формуле мира», которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ее концепция в третий раз обсуждается с другими странами, ранее это было в Джидде и Копенгагене. К тому же переговоры нацелены на то, чтобы западные страны оценили свою способность к постоянной и более широкой поддержке Украины на фоне войны на Ближнем Востоке, пишет Reuters. На данный момент первая сессия переговоров завершилась. Китай отказался от участия в саммите из-за разногласий по мирным планам. Пекин предлагает, чтобы переговоры по Украине начались до вывода российских войск из зоны СВО, а Киев настаивает на обратном. На переговорах присутствует и Турция. Она планирует выдвинуть свою позицию по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, пишет турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советники по нацбезопасности из 65 стран проводят на островном государстве Мальта встречу по Украине за закрытыми дверями. Россию на обсуждение не пригласили, ведь на саммите обсуждается только украинская «формула мира». Об этом сообщает издание Reuters. «Встреча проходит в банкетном зале мальтийского отеля за закрытыми дверями, но официальные лица выразили надежду, что она приведет к соглашению о проведении глобального саммита мира позже в этом году», — говорится в материале. В обсуждении участвуют представители 65 стран. На встрече идут переговоры по «формуле мира», которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ее концепция в третий раз обсуждается с другими странами, ранее это было в Джидде и Копенгагене. К тому же переговоры нацелены на то, чтобы западные страны оценили свою способность к постоянной и более широкой поддержке Украины на фоне войны на Ближнем Востоке, пишет Reuters. На данный момент первая сессия переговоров завершилась. Китай отказался от участия в саммите из-за разногласий по мирным планам. Пекин предлагает, чтобы переговоры по Украине начались до вывода российских войск из зоны СВО, а Киев настаивает на обратном. На переговорах присутствует и Турция. Она планирует выдвинуть свою позицию по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, пишет турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источники.