В Пермском крае на лесозаготовках выявили нарушения

На трех лесопильных комплексах в Чердынском городском округе Пермского края выявили нарушения природоохранного и лесного законодательства. Об этом сообщила глава округа Анна Батагова.
«Члены межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины в Чердынском городском округе провели осмотры малых лесопильных комплексов. В ходе осмотра выявили случаи нарушения природоохранного и лесного законодательства, а также требований к размещению отходов производства и самовольное занятие земельных участков», — написала Баталова в своем telegram-канале.
Ранее сотрудники Пермского линейного отдела МВД пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Полиция выяснила, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы, который задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно.
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