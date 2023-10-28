В Пермском крае на лесозаготовках выявили нарушения 29 октября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 + Нарушения были выявлены на трех лесопильных комплексах Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трех лесопильных комплексах в Чердынском городском округе Пермского края выявили нарушения природоохранного и лесного законодательства. Об этом сообщила глава округа Анна Батагова. «Члены межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины в Чердынском городском округе провели осмотры малых лесопильных комплексов. В ходе осмотра выявили случаи нарушения природоохранного и лесного законодательства, а также требований к размещению отходов производства и самовольное занятие земельных участков», — написала Баталова в своем telegram-канале. Ранее сотрудники Пермского линейного отдела МВД пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Полиция выяснила, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы, который задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. На трех лесопильных комплексах в Чердынском городском округе Пермского края выявили нарушения природоохранного и лесного законодательства. Об этом сообщила глава округа Анна Батагова. «Члены межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины в Чердынском городском округе провели осмотры малых лесопильных комплексов. В ходе осмотра выявили случаи нарушения природоохранного и лесного законодательства, а также требований к размещению отходов производства и самовольное занятие земельных участков», — написала Баталова в своем telegram-канале. Ранее сотрудники Пермского линейного отдела МВД пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Полиция выяснила, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы, который задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям