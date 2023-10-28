28 октября 2023
27 октября 2023

В Пермском крае на лесозаготовках выявили нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Нарушения были выявлены на трех лесопильных комплексах Фото:

На трех лесопильных комплексах в Чердынском городском округе Пермского края выявили нарушения природоохранного и лесного законодательства. Об этом сообщила глава округа Анна Батагова.

«Члены межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины в Чердынском городском округе провели осмотры малых лесопильных комплексов. В ходе осмотра выявили случаи нарушения природоохранного и лесного законодательства, а также требований к размещению отходов производства и самовольное занятие земельных участков», — написала Баталова в своем telegram-канале.

Ранее сотрудники Пермского линейного отдела МВД пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Полиция выяснила, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы, который задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно.

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На трех лесопильных комплексах в Чердынском городском округе Пермского края выявили нарушения природоохранного и лесного законодательства. Об этом сообщила глава округа Анна Батагова. «Члены межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины в Чердынском городском округе провели осмотры малых лесопильных комплексов. В ходе осмотра выявили случаи нарушения природоохранного и лесного законодательства, а также требований к размещению отходов производства и самовольное занятие земельных участков», — написала Баталова в своем telegram-канале. Ранее сотрудники Пермского линейного отдела МВД пресекли незаконный вывоз древесины, вырубленной в Пермском крае. Полиция выяснила, что древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы, который задекларировал лишь часть груза, а три вагона лесоматериалов решил провезти незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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