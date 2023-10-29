TWP: Зеленский одним шагом разрушил годовые усилия Украины

29 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому указали на ошибки при завоевании доверия союзников на Ближнем Востоке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Украины Владимир Зеленский одним действием разрушил усилия Киева, направленные на завоевание доверия ближневосточных стран в рамках противостояния с РФ. К этому привела открытая поддержка Израиля в борьбе с группировкой ХАМАС, отмечают американские обозреватели. «Немедленная и решительная поддержка Израиля в его борьбе с ХАМАС президентом Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в его конфликте с Россией. Позиция Зеленского не имеет смысла из-за того, что многие ближневосточные страны видят больше сходства между Израилем и Россией, чем между Израилем и Украиной», — указано в публикации The Washington Post. После вспыхнувшего с новой силой палестино-израильского конфликта в начале октября Зеленский открыто поддержал еврейское государство. Он отмечал, что Израиль имеет право на защиту в военном конфликте с Палестиной, и весь мир должен быть солидарен с этим.

Президент Украины Владимир Зеленский одним действием разрушил усилия Киева, направленные на завоевание доверия ближневосточных стран в рамках противостояния с РФ. К этому привела открытая поддержка Израиля в борьбе с группировкой ХАМАС, отмечают американские обозреватели. «Немедленная и решительная поддержка Израиля в его борьбе с ХАМАС президентом Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в его конфликте с Россией. Позиция Зеленского не имеет смысла из-за того, что многие ближневосточные страны видят больше сходства между Израилем и Россией, чем между Израилем и Украиной», — указано в публикации The Washington Post. После вспыхнувшего с новой силой палестино-израильского конфликта в начале октября Зеленский открыто поддержал еврейское государство. Он отмечал, что Израиль имеет право на защиту в военном конфликте с Палестиной, и весь мир должен быть солидарен с этим.