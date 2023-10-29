TWP: Зеленский одним шагом разрушил годовые усилия Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимиру Зеленскому указали на ошибки при завоевании доверия союзников на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Украины Владимир Зеленский одним действием разрушил усилия Киева, направленные на завоевание доверия ближневосточных стран в рамках противостояния с РФ. К этому привела открытая поддержка Израиля в борьбе с группировкой ХАМАС, отмечают американские обозреватели.

«Немедленная и решительная поддержка Израиля в его борьбе с ХАМАС президентом Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в его конфликте с Россией. Позиция Зеленского не имеет смысла из-за того, что многие ближневосточные страны видят больше сходства между Израилем и Россией, чем между Израилем и Украиной», — указано в публикации The Washington Post.

После вспыхнувшего с новой силой палестино-израильского конфликта в начале октября Зеленский открыто поддержал еврейское государство. Он отмечал, что Израиль имеет право на защиту в военном конфликте с Палестиной, и весь мир должен быть солидарен с этим.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский одним действием разрушил усилия Киева, направленные на завоевание доверия ближневосточных стран в рамках противостояния с РФ. К этому привела открытая поддержка Израиля в борьбе с группировкой ХАМАС, отмечают американские обозреватели. «Немедленная и решительная поддержка Израиля в его борьбе с ХАМАС президентом Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в его конфликте с Россией. Позиция Зеленского не имеет смысла из-за того, что многие ближневосточные страны видят больше сходства между Израилем и Россией, чем между Израилем и Украиной», — указано в публикации The Washington Post. После вспыхнувшего с новой силой палестино-израильского конфликта в начале октября Зеленский открыто поддержал еврейское государство. Он отмечал, что Израиль имеет право на защиту в военном конфликте с Палестиной, и весь мир должен быть солидарен с этим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...