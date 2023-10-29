29 октября 2023
28 октября 2023

Пермский экс-глава фонда капремонта возглавил комитет по ЖКХ в Волгограде

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Курганской области. Курган, кресло чиновника
Дмитрий Баранов назначен на должность 27 октября Фото:

Экс-глава фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов назначен на должность главы комитета по ЖКХ Волгоградской области. Данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ 27 октября.

«Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов возглавил комитет по ЖКХ Волгоградской области. С 10 октября он был назначен временно исполняющим обязанности председателя волгоградского комитета жилищно-коммунального хозяйства», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Дмитрий Баранов возглавлял пермский фонд капитального ремонта с июня 2017 года по январь 2021 года. Он ушел со своей должности по собственному желанию после того, как в доме по улице Краснова, 25 обрушилось перекрытие. В результате ЧП погибли две женщины. После этого руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края».

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Экс-глава фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов назначен на должность главы комитета по ЖКХ Волгоградской области. Данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ 27 октября. «Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов возглавил комитет по ЖКХ Волгоградской области. С 10 октября он был назначен временно исполняющим обязанности председателя волгоградского комитета жилищно-коммунального хозяйства», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Дмитрий Баранов возглавлял пермский фонд капитального ремонта с июня 2017 года по январь 2021 года. Он ушел со своей должности по собственному желанию после того, как в доме по улице Краснова, 25 обрушилось перекрытие. В результате ЧП погибли две женщины. После этого руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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