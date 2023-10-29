Пермский экс-глава фонда капремонта возглавил комитет по ЖКХ в Волгограде

30 октября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Баранов назначен на должность 27 октября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-глава фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов назначен на должность главы комитета по ЖКХ Волгоградской области. Данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ 27 октября. «Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов возглавил комитет по ЖКХ Волгоградской области. С 10 октября он был назначен временно исполняющим обязанности председателя волгоградского комитета жилищно-коммунального хозяйства», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Дмитрий Баранов возглавлял пермский фонд капитального ремонта с июня 2017 года по январь 2021 года. Он ушел со своей должности по собственному желанию после того, как в доме по улице Краснова, 25 обрушилось перекрытие. В результате ЧП погибли две женщины. После этого руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края».

Экс-глава фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов назначен на должность главы комитета по ЖКХ Волгоградской области. Данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ 27 октября. «Бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов возглавил комитет по ЖКХ Волгоградской области. С 10 октября он был назначен временно исполняющим обязанности председателя волгоградского комитета жилищно-коммунального хозяйства», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Дмитрий Баранов возглавлял пермский фонд капитального ремонта с июня 2017 года по январь 2021 года. Он ушел со своей должности по собственному желанию после того, как в доме по улице Краснова, 25 обрушилось перекрытие. В результате ЧП погибли две женщины. После этого руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края».