Пермь поделится с Индией опытом станкостроения

31 октября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин отмечает, что пермяки имеют большой опыт в станкостроении Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь поделится с Индией своим опытом в станкостроении. В краевой столице, в рамках проходящего форума «Пермь-Вросток», подписано соглашение о создании российско-индийского консорциума по производству станков «Parakram Industries». Это позволит крупнейшим предприятиям двух стран развивать кооперацию, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в Telegram. «Цель соглашения — разработка и производство наиболее эффективных промышленных технологии, а также развитие новых рынков сбыта. Пермь — сильный промышленный город и мы будем рады поделиться с коллегами опытом развития, например, таких отраслей, как станкостроение», — отметил Соснин. Девятый по счету городской открытый форум «Пермь-Восток» в этом году посвящен Индии. Он включает в себя деловую, а также культурную программу. Цель форума — укрепить экономические и образовательные связей с этой страной.

Пермь поделится с Индией своим опытом в станкостроении. В краевой столице, в рамках проходящего форума «Пермь-Вросток», подписано соглашение о создании российско-индийского консорциума по производству станков «Parakram Industries». Это позволит крупнейшим предприятиям двух стран развивать кооперацию, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в Telegram. «Цель соглашения — разработка и производство наиболее эффективных промышленных технологии, а также развитие новых рынков сбыта. Пермь — сильный промышленный город и мы будем рады поделиться с коллегами опытом развития, например, таких отраслей, как станкостроение», — отметил Соснин. Девятый по счету городской открытый форум «Пермь-Восток» в этом году посвящен Индии. Он включает в себя деловую, а также культурную программу. Цель форума — укрепить экономические и образовательные связей с этой страной.