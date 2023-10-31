Пермь поделится с Индией опытом станкостроения

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День открытых дверей в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий (ПТПИТ). Пермь, оператор станка, чпу
Эдуард Соснин отмечает, что пермяки имеют большой опыт в станкостроении Фото:

Пермь поделится с Индией своим опытом в станкостроении. В краевой столице, в рамках проходящего форума «Пермь-Вросток», подписано соглашение о создании российско-индийского консорциума по производству станков «Parakram Industries». Это позволит крупнейшим предприятиям двух стран развивать кооперацию, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в Telegram.

«Цель соглашения — разработка и производство наиболее эффективных промышленных технологии, а также развитие новых рынков сбыта. Пермь — сильный промышленный город и мы будем рады поделиться с коллегами опытом развития, например, таких отраслей, как станкостроение», — отметил Соснин.

Девятый по счету городской открытый форум «Пермь-Восток» в этом году посвящен Индии. Он включает в себя деловую, а также культурную программу. Цель форума — укрепить экономические и образовательные связей с этой страной.

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Пермь поделится с Индией своим опытом в станкостроении. В краевой столице, в рамках проходящего форума «Пермь-Вросток», подписано соглашение о создании российско-индийского консорциума по производству станков «Parakram Industries». Это позволит крупнейшим предприятиям двух стран развивать кооперацию, рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в Telegram. «Цель соглашения — разработка и производство наиболее эффективных промышленных технологии, а также развитие новых рынков сбыта. Пермь — сильный промышленный город и мы будем рады поделиться с коллегами опытом развития, например, таких отраслей, как станкостроение», — отметил Соснин. Девятый по счету городской открытый форум «Пермь-Восток» в этом году посвящен Индии. Он включает в себя деловую, а также культурную программу. Цель форума — укрепить экономические и образовательные связей с этой страной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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