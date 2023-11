В США назвали пять преемников Путина

AP оценило шансы российских политиков занять место президента

02 ноября 2023

Владимир Путин впервые сел в президентское кресло 31 декабря 1999 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если президент России Владимир Путин откажется от выдвижения на президентских выборах, то потенциально новым главой страны может стать другой кандидат. Американское агентство The Associated Press выделяет среди преемников Путина мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, бывшего президента РФ Дмитрия Медведева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сергей Собянин Агентство отмечает, что с 2010 года Собянин много сделал для Москвы. «Появились новые зоны отдыха, пешеходные зоны, спортивные сооружения, а электрические автобусы заменили дребезжащие старые троллейбусы и другие изменения», — говорится в материале . Отмечается, что все эти достижения смогут сыграть свою роль во время вероятной президентской компании. Михаил Мишустин По мнению автора статьи Джима Хайнца, у Мишустина нет планов стать президентом России. Ему больше подходит нынешний пост. «Он тихий технократ, считающийся очень компетентным на своем предыдущем посту главы национальной налоговой службы. Будучи премьер-министром, он получил рейтинг одобрения до 70% за надзор за администрацией и министерствами», — сказано в материале. При этом Мишустин может занять президентское кресло до 2024 года в случае ЧП. Это может произойти по аналогии с 1999 годом, когда Путин стал исполняющим обязанности президента. Николай Патрушев В публикации отмечается, что мнения Патрушева и Путина очень похожи. «Теперь, возглавляя Совет национальной безопасности, он вторит, а иногда и усиливает заявления Путина по отношению к Западу», — написал автор. Патрушев, как и Путин, выступает против неолиберальных идей. К тому же секретарь Совбеза России за сохранение традиционных ценностей. «Параллели между Путиным и Патрушевым поразительны. Они родились в Ленинграде с разницей в 10 месяцев», — уточняется в публикации. Алексей Дюмин В течение многих лет Дюмина несколько раз называли возможным преемником Путина из-за их отношений. Автор статьи также приводит случай, когда Дюмин спас президента России от нападения медведя. «Мы с медведем посмотрели друг другу в глаза. Он немного отступил, я открыл дверь и разрядил всю обойму пистолета к его ногам», — цитирует The Associated Press слова Дюмина. Также нынешний губернатор Тульской области известен по событиям в Крыму в 2014 году. Дмитрий Медведев Он стал третьим в истории России президентом. «Несмотря на этот пост, многие считали его второстепенным по отношению к Путину, который стал премьер-министром и фактически продолжал руководить страной», — написал автор. Однако после начала спецоперации Медведев стал активно критиковать западных политиков, поддерживая армию РФ. Это повысило его лояльность нынешней власти. Когда выборы Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Путин еще не объявлял о своем желании баллотироваться. На данный момент только депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

