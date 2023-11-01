В пермском поселке второй день идет поиск экстремистов

В селе Коса (Пермский край) полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает администрация Косинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтатке».
«Пункт полиции доводит до вашего сведения, что на территории Косинского района Пермского края будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие „Нет ненависти и вражде“. Задачами данного мероприятия являются предупреждение, выявление, пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии», — говорится в публикации. Мероприятия проходят с 1 по 11 ноября.
Ранее URA.RU сообщало о приговоре, вынесенном жителю Перми за экстремистские высказывание и призыв к совершению насилия в отношении полиции. Пермяк получил наказание в виде года лишения свободы условно.
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