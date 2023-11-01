01 ноября 2023

В пермском поселке второй день идет поиск экстремистов

Полиция в Косе проводит мероприятия по выявлению экстремистской деятельности
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, мвд, патруль, ппс, полиция
Полиция проводит мероприятия до 11 ноября Фото:

В селе Коса (Пермский край) полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает администрация Косинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтатке».

«Пункт полиции доводит до вашего сведения, что на территории Косинского района Пермского края будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие „Нет ненависти и вражде“. Задачами данного мероприятия являются предупреждение, выявление, пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии», — говорится в публикации. Мероприятия проходят с 1 по 11 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о приговоре, вынесенном жителю Перми за экстремистские высказывание и призыв к совершению насилия в отношении полиции. Пермяк получил наказание в виде года лишения свободы условно.

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В селе Коса (Пермский край) полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает администрация Косинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтатке». «Пункт полиции доводит до вашего сведения, что на территории Косинского района Пермского края будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие „Нет ненависти и вражде“. Задачами данного мероприятия являются предупреждение, выявление, пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии», — говорится в публикации. Мероприятия проходят с 1 по 11 ноября. Ранее URA.RU сообщало о приговоре, вынесенном жителю Перми за экстремистские высказывание и призыв к совершению насилия в отношении полиции. Пермяк получил наказание в виде года лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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