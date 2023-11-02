02 ноября 2023

Пермячка отсудила у соседа 2,3 миллиона после смерти 9 ее кошек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд удовлетворил требования истца Фото:

Житель Перми заплатит по решению суда 2,3 млн рублей своей соседке по дому. В его квартире произошел сильный пожар, который перенесся на жилище пенсионерки и унес жизни девяти ее кошек. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми.

«Истец является собственником жилья. Данная квартира полностью утрачена в результате пожара. В результате пожара погибли все ее девять кошек», — говорится в решении. Жилье после пожара к проживанию больше не пригодно.

Согласно заключению эксперта, пожар произошел из-за возгорания горючих материалов, которые находились в жилье ответчика. Причиной стало нарушение правил безопасности — рядом с горючими материалами сосед разместил электроприборы, из-за которых и загорелись смеси. Также, по показаниям истца, мужчина выбежал из дома во время пожара, при этом не пытаясь предупредить или позвать свою соседку, которая находилась в доме. В итоге суд постановил заплатить за причиненный ущерб пенсионерке 2,3 млн рублей.

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Житель Перми заплатит по решению суда 2,3 млн рублей своей соседке по дому. В его квартире произошел сильный пожар, который перенесся на жилище пенсионерки и унес жизни девяти ее кошек. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Истец является собственником жилья. Данная квартира полностью утрачена в результате пожара. В результате пожара погибли все ее девять кошек», — говорится в решении. Жилье после пожара к проживанию больше не пригодно. Согласно заключению эксперта, пожар произошел из-за возгорания горючих материалов, которые находились в жилье ответчика. Причиной стало нарушение правил безопасности — рядом с горючими материалами сосед разместил электроприборы, из-за которых и загорелись смеси. Также, по показаниям истца, мужчина выбежал из дома во время пожара, при этом не пытаясь предупредить или позвать свою соседку, которая находилась в доме. В итоге суд постановил заплатить за причиненный ущерб пенсионерке 2,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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