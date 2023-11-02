Пермячка отсудила у соседа 2,3 миллиона после смерти 9 ее кошек

03 ноября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил требования истца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми заплатит по решению суда 2,3 млн рублей своей соседке по дому. В его квартире произошел сильный пожар, который перенесся на жилище пенсионерки и унес жизни девяти ее кошек. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Истец является собственником жилья. Данная квартира полностью утрачена в результате пожара. В результате пожара погибли все ее девять кошек», — говорится в решении. Жилье после пожара к проживанию больше не пригодно. Согласно заключению эксперта, пожар произошел из-за возгорания горючих материалов, которые находились в жилье ответчика. Причиной стало нарушение правил безопасности — рядом с горючими материалами сосед разместил электроприборы, из-за которых и загорелись смеси. Также, по показаниям истца, мужчина выбежал из дома во время пожара, при этом не пытаясь предупредить или позвать свою соседку, которая находилась в доме. В итоге суд постановил заплатить за причиненный ущерб пенсионерке 2,3 млн рублей.

Житель Перми заплатит по решению суда 2,3 млн рублей своей соседке по дому. В его квартире произошел сильный пожар, который перенесся на жилище пенсионерки и унес жизни девяти ее кошек. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Истец является собственником жилья. Данная квартира полностью утрачена в результате пожара. В результате пожара погибли все ее девять кошек», — говорится в решении. Жилье после пожара к проживанию больше не пригодно. Согласно заключению эксперта, пожар произошел из-за возгорания горючих материалов, которые находились в жилье ответчика. Причиной стало нарушение правил безопасности — рядом с горючими материалами сосед разместил электроприборы, из-за которых и загорелись смеси. Также, по показаниям истца, мужчина выбежал из дома во время пожара, при этом не пытаясь предупредить или позвать свою соседку, которая находилась в доме. В итоге суд постановил заплатить за причиненный ущерб пенсионерке 2,3 млн рублей.