Муфтий Крганов нашел картинки с жарящими людей татарами в школьном учебнике

03 ноября 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Муфтий Крганов нашел в школьных учебниках картинку, на которых татары жарят людей Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Духовного собрания мусульман РФ Муфтий Альбир Крганов нашел в школьном учебнике картинки, на которых татары жарили людей. Об этом сообщили в telegram-канале Daily Storm. «Несколько лет назад говорили о том, что в московских школах обучали детей по книгам, которые были напечатаны где-то за рубежом. Там была картинка, на которой два человека сидели и жарили человека, подписано: „татары жарят человека и кушают это мясо“. Это детям преподавалось», — передает слова Крганова telegram-канал Daily Storm. Он полагает, что такое может привести к событиям вроде погромов, которые произошли в аэропорту Махачкалы. Ранее в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Люди заблокировали аэропорт, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы. После этого власти Республики приняли решение закрыть аэропорт из-за митингов на неделю. МВД уведомило, что всех участников беспорядков будут отслеживать и привлекать к ответственности.

Глава Духовного собрания мусульман РФ Муфтий Альбир Крганов нашел в школьном учебнике картинки, на которых татары жарили людей. Об этом сообщили в telegram-канале Daily Storm. «Несколько лет назад говорили о том, что в московских школах обучали детей по книгам, которые были напечатаны где-то за рубежом. Там была картинка, на которой два человека сидели и жарили человека, подписано: „татары жарят человека и кушают это мясо“. Это детям преподавалось», — передает слова Крганова telegram-канал Daily Storm. Он полагает, что такое может привести к событиям вроде погромов, которые произошли в аэропорту Махачкалы. Ранее в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Люди заблокировали аэропорт, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы. После этого власти Республики приняли решение закрыть аэропорт из-за митингов на неделю. МВД уведомило, что всех участников беспорядков будут отслеживать и привлекать к ответственности.