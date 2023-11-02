02 ноября 2023

Муфтий Крганов нашел картинки с жарящими людей татарами в школьном учебнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Крашенинников презентует книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков». Екатеринбург, литература, культура, чтение, книга
Муфтий Крганов нашел в школьных учебниках картинку, на которых татары жарят людей Фото:

Глава Духовного собрания мусульман РФ Муфтий Альбир Крганов нашел в школьном учебнике картинки, на которых татары жарили людей. Об этом сообщили в telegram-канале Daily Storm.

«Несколько лет назад говорили о том, что в московских школах обучали детей по книгам, которые были напечатаны где-то за рубежом. Там была картинка, на которой два человека сидели и жарили человека, подписано: „татары жарят человека и кушают это мясо“. Это детям преподавалось», — передает слова Крганова telegram-канал Daily Storm. Он полагает, что такое может привести к событиям вроде погромов, которые произошли в аэропорту Махачкалы.

Ранее в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Люди заблокировали аэропорт, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы. После этого власти Республики приняли решение закрыть аэропорт из-за митингов на неделю. МВД уведомило, что всех участников беспорядков будут отслеживать и привлекать к ответственности.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Духовного собрания мусульман РФ Муфтий Альбир Крганов нашел в школьном учебнике картинки, на которых татары жарили людей. Об этом сообщили в telegram-канале Daily Storm. «Несколько лет назад говорили о том, что в московских школах обучали детей по книгам, которые были напечатаны где-то за рубежом. Там была картинка, на которой два человека сидели и жарили человека, подписано: „татары жарят человека и кушают это мясо“. Это детям преподавалось», — передает слова Крганова telegram-канал Daily Storm. Он полагает, что такое может привести к событиям вроде погромов, которые произошли в аэропорту Махачкалы. Ранее в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Люди заблокировали аэропорт, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы. После этого власти Республики приняли решение закрыть аэропорт из-за митингов на неделю. МВД уведомило, что всех участников беспорядков будут отслеживать и привлекать к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...