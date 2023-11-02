Глава СКР проверит обращение челябинцев из-за стройки птицефабрики в Дубровке

03 ноября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Челябинцы переживают, что птицефабрика стоится рядом с жилыми домами Фото: Илья Московец © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить заявление несогласных со строительством птицефабрики в поселке Дубровка Красноармейского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель ССК Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Обращение о несогласии со строительством птицефабрики в поселке Дубровка Челябинской области в непосредственной близости от жилых домов и школы поступило в приемную СКР», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что жители региона не согласны с расположением будущей птицефабрики в непосредственной близости от жилых домов и школы. По их мнению, это не соответствует санитарным нормам и деятельность объекта может негативно сказаться на экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке, а также на здоровье жителей поселка. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка, ее ход поставлен на контроль. Ранее стало известно, что жители поселка Дубровка выступили против строительства птицефермы на территории старых телятников. По их данным, старые телятники реконструируют в курятники в 80 метрах от жилого дома и детского спортивного стадиона, в 500 метрах от школы и Дворца культуры, что приведет к появлению запаха и мух. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить заявление несогласных со строительством птицефабрики в поселке Дубровка Красноармейского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель ССК Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Обращение о несогласии со строительством птицефабрики в поселке Дубровка Челябинской области в непосредственной близости от жилых домов и школы поступило в приемную СКР», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что жители региона не согласны с расположением будущей птицефабрики в непосредственной близости от жилых домов и школы. По их мнению, это не соответствует санитарным нормам и деятельность объекта может негативно сказаться на экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке, а также на здоровье жителей поселка. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка, ее ход поставлен на контроль. Ранее стало известно, что жители поселка Дубровка выступили против строительства птицефермы на территории старых телятников. По их данным, старые телятники реконструируют в курятники в 80 метрах от жилого дома и детского спортивного стадиона, в 500 метрах от школы и Дворца культуры, что приведет к появлению запаха и мух.