В городе Копейске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, сбившего накануне насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток сотрудниками Госавтоинспекции установлен и разыскан водитель, совершивший наезд на пешехода. Им оказался житель города Копейска мужчина 1979 года рождения, ранее не привлекался и не был судим», — отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
3 ноября примерно в 18:15 на третьем километре автодороги Челябинск — Октябрьское задержанный водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части. С места ДТП подозреваемый скрылся. 38-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя по части четвертой статьи 264 УК РФ («Неосторожное преступление»).
Погибший мужчина, по предварительной информации, шел по проезжей части в темное время суток
Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области
В городе Копейске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, сбившего накануне насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток сотрудниками Госавтоинспекции установлен и разыскан водитель, совершивший наезд на пешехода. Им оказался житель города Копейска мужчина 1979 года рождения, ранее не привлекался и не был судим», — отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. 3 ноября примерно в 18:15 на третьем километре автодороги Челябинск — Октябрьское задержанный водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части. С места ДТП подозреваемый скрылся. 38-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя по части четвертой статьи 264 УК РФ («Неосторожное преступление»).