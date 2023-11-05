05 ноября 2023
04 ноября 2023

В ХМАО выставили на продажу компактный крематорий. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение зараженных цветов и семян (санкционные продукты), огонь, печь
Крематор продают за 295 тысяч рублей Фото:

В Октябрьском районе ХМАО в поселке Приобье продается компактный крематор с пультом управления за 295 тысяч рублей. Информация о продаже размещена на сервисе «Авито».

«Hoвый, не иcпользовaлcя. Пoлнaя комплектация: основная камера, камера дoжига, гoрелка кaмepы дoжигa, пульт упрaвления, гоpeлкa оcновнoй кaмеры, горeлки фиpмы „Lаmborghini“ для pаботы на дизельном топливе. Пpеднaзнaчен для утилизaции биoлогичecких отxодов, падежа животных», — сказано в объявлении.

Ранее на «Авито» сообщалось о продаже в Сургутском районе (ХМАО) свинокомплекса вместимостью до 2000 голов. Стоимость предприятия владелец оценивал в 35,9 миллионов рублей.

Крематор стоит 295 тысяч рублей
Крематор стоит 295 тысяч рублей

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В Октябрьском районе ХМАО в поселке Приобье продается компактный крематор с пультом управления за 295 тысяч рублей. Информация о продаже размещена на сервисе «Авито». «Hoвый, не иcпользовaлcя. Пoлнaя комплектация: основная камера, камера дoжига, гoрелка кaмepы дoжигa, пульт упрaвления, гоpeлкa оcновнoй кaмеры, горeлки фиpмы „Lаmborghini“ для pаботы на дизельном топливе. Пpеднaзнaчен для утилизaции биoлогичecких отxодов, падежа животных», — сказано в объявлении. Ранее на «Авито» сообщалось о продаже в Сургутском районе (ХМАО) свинокомплекса вместимостью до 2000 голов. Стоимость предприятия владелец оценивал в 35,9 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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