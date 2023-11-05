В Октябрьском районе ХМАО в поселке Приобье продается компактный крематор с пультом управления за 295 тысяч рублей. Информация о продаже размещена на сервисе «Авито».
«Hoвый, не иcпользовaлcя. Пoлнaя комплектация: основная камера, камера дoжига, гoрелка кaмepы дoжигa, пульт упрaвления, гоpeлкa оcновнoй кaмеры, горeлки фиpмы „Lаmborghini“ для pаботы на дизельном топливе. Пpеднaзнaчен для утилизaции биoлогичecких отxодов, падежа животных», — сказано в объявлении.
Ранее на «Авито» сообщалось о продаже в Сургутском районе (ХМАО) свинокомплекса вместимостью до 2000 голов. Стоимость предприятия владелец оценивал в 35,9 миллионов рублей.
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