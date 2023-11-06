В Перми неизвестные от имени подростка постоянно пишут в ФСБ о минировании школы

Сотрудники ФСБ уже полтора года получают сообщения о минировании пермской школы №116. Каждое сообщение оказывается ложным, а его авторство приписано восьмикласснику, который находится на домашнем обучении, пишут СМИ.
«Анонимы каждый месяц пишут в ФСБ о готовящемся теракте в 116 школе — якобы Петя (имя изменено) вместе с одноклассниками там оставил взрывное устройство. Парень попал под внимание служб. Оказалось, что мальчик числится в школе, но находится на семейном обучении из-за своих особенностей», — пишет Ural Mash.
По информации telegram-канала, у мальчика нет ни соцсетей, ни даже телефона. Но после каждого сообщения к его семье приходят силовики. URA.RU направило запросы в полицию и школу с просьбой прокомментировать ситуацию.
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