06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Перми неизвестные от имени подростка постоянно пишут в ФСБ о минировании школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
Силовикам каждый раз приходится проверять и школу и семью подростка (архивное фото) Фото:

Сотрудники ФСБ уже полтора года получают сообщения о минировании пермской школы №116. Каждое сообщение оказывается ложным, а его авторство приписано восьмикласснику, который находится на домашнем обучении, пишут СМИ.

«Анонимы каждый месяц пишут в ФСБ о готовящемся теракте в 116 школе — якобы Петя (имя изменено) вместе с одноклассниками там оставил взрывное устройство. Парень попал под внимание служб. Оказалось, что мальчик числится в школе, но находится на семейном обучении из-за своих особенностей», — пишет Ural Mash.

По информации telegram-канала, у мальчика нет ни соцсетей, ни даже телефона. Но после каждого сообщения к его семье приходят силовики. URA.RU направило запросы в полицию и школу с просьбой прокомментировать ситуацию.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ уже полтора года получают сообщения о минировании пермской школы №116. Каждое сообщение оказывается ложным, а его авторство приписано восьмикласснику, который находится на домашнем обучении, пишут СМИ. «Анонимы каждый месяц пишут в ФСБ о готовящемся теракте в 116 школе — якобы Петя (имя изменено) вместе с одноклассниками там оставил взрывное устройство. Парень попал под внимание служб. Оказалось, что мальчик числится в школе, но находится на семейном обучении из-за своих особенностей», — пишет Ural Mash. По информации telegram-канала, у мальчика нет ни соцсетей, ни даже телефона. Но после каждого сообщения к его семье приходят силовики. URA.RU направило запросы в полицию и школу с просьбой прокомментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...