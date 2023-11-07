Певец NЮ оскорбился сравнением с Шатуновым на концерте в ХМАО. Видео

07 ноября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Юрий Николаенко ответил возмущенным поклонникам Шатунова на концерте в Сургуте Фото: Дарья Попова © URA.RU Певец Юрий Николаенко, известный под творческим псевдонимом NЮ, оскорбился сравнением с Юрием Шатуновым на концерте в Сургуте. Ранее из-за большой аудитории поклонниц и лирических текстов поп-звезду прозвали новым Юрием Шатуновым, однако поклонники бывшего солиста группы «Ласковый май» возмутились такому сравнению.



«Мне прислали видео, в котором он (блогер) говорит, что люди говорят, мол я новый Шатунов. И там пошло-поехало, меня ленивый только не обругал в комментариях. Некоторые люди написали: „Юрий, хватит выдавать себя за Шатунова и перестань петь его песни на своих концертах“. Кто-то петицию собрался против меня писать», — прокомментировал певец. Одна из зрительниц запечатлела реакцию Николаенко на видео, которым поделилась с журналистом агентства.



Николаенко заявил на публику, что не будет исполнять хиты Шатунова. «В этот раз сделаем исключение и будем петь свои песни, а не Юры Шатунова. Надеюсь, вы на них и пришли», — добавил NЮ.

Певец Юрий Николаенко, известный под творческим псевдонимом NЮ, оскорбился сравнением с Юрием Шатуновым на концерте в Сургуте. Ранее из-за большой аудитории поклонниц и лирических текстов поп-звезду прозвали новым Юрием Шатуновым, однако поклонники бывшего солиста группы «Ласковый май» возмутились такому сравнению. «Мне прислали видео, в котором он (блогер) говорит, что люди говорят, мол я новый Шатунов. И там пошло-поехало, меня ленивый только не обругал в комментариях. Некоторые люди написали: „Юрий, хватит выдавать себя за Шатунова и перестань петь его песни на своих концертах“. Кто-то петицию собрался против меня писать», — прокомментировал певец. Одна из зрительниц запечатлела реакцию Николаенко на видео, которым поделилась с журналистом агентства. Николаенко заявил на публику, что не будет исполнять хиты Шатунова. «В этот раз сделаем исключение и будем петь свои песни, а не Юры Шатунова. Надеюсь, вы на них и пришли», — добавил NЮ.