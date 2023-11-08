У футболиста Неймара попытались украсть новорожденную дочь

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Семья Неймара при ограблении не пострадала Фото:

Неизвестные попытались украсть новорожденную дочь известного бразильского футболиста Неймара. Об этом сообщили местные СМИ и возлюбленная футболиста Бруна Бьянкарди.

«Они держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребенок. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет», — приводит слова представителя следствия издание O Globo. По его словам, на вопрос грабителя: «Что значит, у тещи Неймара нет денег дома?» женщина ответила: «Как вы и сказали: я теща, я не он». Одного из преступников удалось задержать, передает Sports.ru.

Сама Бьянкарди после произошедшего опубликовала текст в своей соцсети. «Рано утром мой дом ограбили и взяли моих родителей в заложники. Я, Мэви (общая дочь Неймара и Бьянкарди), моя сестра больше не живем там. Нас не было в доме в это время. Спасибо богу, что со всеми все в порядке», — написала девушка.

Дочь у Неймара и Бьянкарди родилась 7 октября, передает Sport 24. Это второй ребенок футболиста. У спортсмена есть старший сын от предыдущей возлюбленной Дави Лукка.

«Спасибо богу, что со всеми все в порядке», — написала Бруна Бьянкарди после ограбления
«Спасибо богу, что со всеми все в порядке», — написала Бруна Бьянкарди после ограбления

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Неизвестные попытались украсть новорожденную дочь известного бразильского футболиста Неймара. Об этом сообщили местные СМИ и возлюбленная футболиста Бруна Бьянкарди. «Они держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребенок. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет», — приводит слова представителя следствия издание O Globo. По его словам, на вопрос грабителя: «Что значит, у тещи Неймара нет денег дома?» женщина ответила: «Как вы и сказали: я теща, я не он». Одного из преступников удалось задержать, передает Sports.ru. Сама Бьянкарди после произошедшего опубликовала текст в своей соцсети. «Рано утром мой дом ограбили и взяли моих родителей в заложники. Я, Мэви (общая дочь Неймара и Бьянкарди), моя сестра больше не живем там. Нас не было в доме в это время. Спасибо богу, что со всеми все в порядке», — написала девушка. Дочь у Неймара и Бьянкарди родилась 7 октября, передает Sport 24. Это второй ребенок футболиста. У спортсмена есть старший сын от предыдущей возлюбленной Дави Лукка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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