«Черный дым было видно за шесть километров»: очевидцы делятся впечатлениями от взрыва в Салавате

В городе Салавате Республики Башкортостан на территории предприятия «Свеча» произошел взрыв, который привел к возгоранию. Пожару присвоили второй уровень сложности. Около пяти человек пострадало. Что говорят очевидцы о происшествии — в материале URA.RU.
Мощная ударная волна
«В начале Калинина в квартале тоже хлопок ощутил, аж хрущевка зашаталась секунд на 5-7 — некисло так грохнуло», — отметил один из очевидцев под постом в паблике «ВКонтакте» «Черный список города Салават». «У нас тоже хрущевка по Ленина, тоже ощутили волну колебания», — ответила ему жительница.
Задрожали стекла
Житель города Салавата сообщил URA.RU, что, находясь на территории предприятия АО «Салаватстекло», услышал громкий хлопок, от которого, по его словам, задрожали даже оконные стекла. После этого очевидец заметил столб черного дыма. «Работаю на предприятии АО „Салавастекло“. Услышал хлопок. Сказал бы, даже стекла задрожали от этого хлопка. Потом увидел черный дым», — заявил он.
С шести километров было видно дым
URA.RU удалось связаться с жительницей Салавата Эльвирой. По ее словам, во время происшествия она находилась на рабочем месте, которое располагается примерно в шести километрах от эпицентра событий. С этого расстояния был отчетливо виден столб черного дыма. «Была на работе, это в шести километрах от места происшествия — был виден черный дым. Сначала обсуждали, что хлопнула и загорелась фура на территории старого завода „Гидромаш Кардан“, потом оказалось, что дело в другом», — отметила собеседница агентства.
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