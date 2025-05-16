Насколько сильной будет магнитная буря: прогноз на 17 мая 2025

После недели высокой солнечной активности и заметного коронарного пятна метеозависимые наконец-то получат передышку: геомагнитная ситуация в ближайшие дни останется спокойной, но о риске магнитной бури в пятницу, 17?мая?2025 года, в Москве и Петербурге читайте в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025
В первой половине мая 2025 года Солнце было особенно активным. С 1 по 10 мая на нем случались вспышки разной силы, а с 5 по 7 мая несколько мощных выбросов вызвали магнитные бури уровня Kp=5.
С 11 мая активность начала падать: в этот день зафиксировали более 10 вспышек, почти все — слабые (класс C), и одну средней силы (класс M), из ?за чего могли возникнуть короткие радиопомехи. 12 мая их стало еще меньше — всего шесть, а последняя вспышка C1.2 произошла в 22:48 мск и не несла угрозы для Земли.
14 мая утром активность снова немного выросла: в 06:25 мск случилась вспышка M5.3 в области 4087, а ранее за ночь зарегистрировали еще три слабых: C2.3, C2.1 и C1.2. Днем же на краю солнечного диска были две очень мощные вспышки (X2.7 и M5.3), но они шли примерно в 70° от направления на Землю, поэтому серьезных магнитных бурь не предвидится.
Прогноз магнитной бури 17 мая 2025
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 17?мая?2025?года геомагнитная обстановка останется умеренно активной: причиной станет обширная корональная дыра, вышедшая за пределы солнечного экватора и направляющая к Земле плазменный поток со скоростью 600–700?км/с.
- Вероятность магнитных бурь (Kp???5): 26?%
- Шансы незначительных колебаний (Kp?=?4): 30?%
- Вероятность спокойной магнитосферы (Kp???3): 44?%
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 17?мая 2025?года геомагнитная активность будет умеренной: суточный индекс Ap составит около 5?единиц при уровне солнечного радиоизлучения F10.7 примерно в 115?единиц, а индекс Kp не поднимется выше 3,5, то есть уровень возмущений останется в слабых пределах.
Как пережить магнитные бури
Магнитные бури — не стихийное бедствие, но многие ощущают их через скачки давления, головную боль, раздражительность или бессонницу. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о степени их влияния, однако если вы замечаете ухудшение состояния — стоит принять меры заранее.
- Проверьте аптечку и принимайте добавки с умом. Убедитесь, что под рукой есть необходимые препараты, особенно если вы принимаете лекарства от давления, аритмии или других хронических состояний. Магний, Омега-3 и адаптогены (родиола, элеутерококк) могут смягчить реакцию организма. Но любые добавки — только после консультации с врачом.
- Спите больше и избегайте стресса. Организм в такие дни утомляется быстрее, а полноценный сон помогает восстановиться. Перенесите важные разговоры и решения. Эмоциональное напряжение только усиливает дискомфорт.
- Ограничьте экраны. Меньше гаджетов — меньше раздражения. Лучше переключиться на музыку, чтение или спокойный фильм.
- Пейте больше воды и правильно питайтесь. Это помогает поддерживать баланс и снижать нагрузку на сосуды. Теплая вода или отвар трав — идеальный выбор. Больше овощей и фруктов, меньше соли. Это поддержит сосуды и общее самочувствие.
- Двигайтесь умеренно и лучше на свежем воздухе. Йога, медленные прогулки, дыхательные упражнения — помогут снять внутреннее напряжение без переутомления, «проветрить» голову и насытить организм кислородом.
- Фиксируйте самочувствие. Ведите дневник — это поможет выявить зависимость симптомов от магнитных бурь и понять, что именно вам помогает.
Даже при здоровом образе жизни бури могут вызывать дискомфорт. Это не всегда связано с метеозависимостью — иногда это сигнал скрытых проблем. Если симптомы повторяются, не откладывайте визит к врачу.
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