BBC: представитель Госдепа США встретится с Мединским

Между представителем Госдепартамента США Майклом Антоном и помощником президента России Владимиром Мединским в Стамбуле запланирована отдельная встреча. Об этом сообщает журналист BBC Том Бейтман, прибывший в Турцию вместе с американским сенатором Марко Рубио.
«Сначала Майкл Антон отдельно встретится с Мединским из российской делегации», — пишет журналист BBC. Майкл Антон, занимающий должность старшего помощника сенатора Рубио, не будет принимать участия в основной трехсторонней встрече между делегациями России, Украины и Турции. Вместо этого, его переговоры с Владимиром Мединским пройдут в отдельном формате, до начала обеденной сессии многосторонних консультаций.
Представители России и Украины планировали провести переговоры 15 мая в Стамбуле. С инициативой организации прямого диалога 11 мая выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность участвовать во встрече на территории Турции. Однако переговоры были перенесены на 16 мая.
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