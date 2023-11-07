07 ноября 2023

В Челябинске обсудили сохранение традиционных духовных ценностей

В Челябинске прошел съезд национально-культурных объединений
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд национально-культурных объединений Южного Урала проходит в двенадцатый раз Фото:

В Челябинске состоялся XII съезд руководителей национально-культурных объединений, приуроченный ко Дню народного единства. На форуме 8 ноября выступили спикер областного заксобрания Олег Гербер, вице-губернатор Анатолий Векшин, иереи религиозных конфессий и руководители общественно-культурных объединений, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Наш регион находится на стыке не только границ, но и культур. В Челябинской области проживают представители более 150 национальностей, все они говорят на разных языках, имеют разную культуру. Но, несмотря на различия, мы остаемся единым целым и работаем на общее благо нашего региона. Именно вы реализуете национальную политику в Челябинской области. И я хочу сказать вам слова огромной признательности за вашу работу, за поддержку и развитие гуманитарных, деловых, научных и культурных связей. И конечно, за дружеское, открытое общение, которое способствует укреплению взаимопонимания в нашем обществе», — обратился Гербер к присутствующим.

В работе секций съезда приняли участие представители Федерального агентства по делам национальностей и руководители и активисты национально-культурных и религиозных объединений региона. Темы дискуссии — роль некоммерческих организаций в формировании и сохранении духовно-нравственных ценностей российского общества, а также обсуждение лучших практик национально-культурных объединений региона по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Съезд национально-культурных объединений Южного Урала проходит в двенадцатый раз. Традиционно по итогам года за вклад в сохранение и укрепление культурных и нравственных ценностей самым ярким представителям культурных центров региона вручили памятные награды. Награждение провел заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

На форум съехались руководители не только светских, но и духовных властей
На форум съехались руководители не только светских, но и духовных властей
Фото:
Спикер регионального заксобрания Олег Гербер поблагодарил собравшихся
Спикер регионального заксобрания Олег Гербер поблагодарил собравшихся
Фото:
Активисты собрались на форум в двенадцатый раз
Активисты собрались на форум в двенадцатый раз
Фото:
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В Челябинске состоялся XII съезд руководителей национально-культурных объединений, приуроченный ко Дню народного единства. На форуме 8 ноября выступили спикер областного заксобрания Олег Гербер, вице-губернатор Анатолий Векшин, иереи религиозных конфессий и руководители общественно-культурных объединений, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Наш регион находится на стыке не только границ, но и культур. В Челябинской области проживают представители более 150 национальностей, все они говорят на разных языках, имеют разную культуру. Но, несмотря на различия, мы остаемся единым целым и работаем на общее благо нашего региона. Именно вы реализуете национальную политику в Челябинской области. И я хочу сказать вам слова огромной признательности за вашу работу, за поддержку и развитие гуманитарных, деловых, научных и культурных связей. И конечно, за дружеское, открытое общение, которое способствует укреплению взаимопонимания в нашем обществе», — обратился Гербер к присутствующим. В работе секций съезда приняли участие представители Федерального агентства по делам национальностей и руководители и активисты национально-культурных и религиозных объединений региона. Темы дискуссии — роль некоммерческих организаций в формировании и сохранении духовно-нравственных ценностей российского общества, а также обсуждение лучших практик национально-культурных объединений региона по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Съезд национально-культурных объединений Южного Урала проходит в двенадцатый раз. Традиционно по итогам года за вклад в сохранение и укрепление культурных и нравственных ценностей самым ярким представителям культурных центров региона вручили памятные награды. Награждение провел заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.
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