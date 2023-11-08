На Украине губернатора Херсонской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Одесский Малиновский районный суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Главу Херсонской области обвинили в госизмене в условиях военного положения. «Во время судебных прений сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций, вменяемых статьей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении на сайте суда.
Ранее украинские власти конфисковали у Сальдо имущество в Херсоне, среди которых дом и три квартиры. Тогда глава региона заявил, что «подаст апелляцию, заехав в город на танке», сообщает
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