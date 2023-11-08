На Украине губернатора Херсонской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Одессе заочно приговорил Сальдо к 15 годам тюрьмы
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
На Украине Владимира Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы заочно Фото:

Одесский Малиновский районный суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Главу Херсонской области обвинили в госизмене в условиях военного положения. «Во время судебных прений сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций, вменяемых статьей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее украинские власти конфисковали у Сальдо имущество в Херсоне, среди которых дом и три квартиры. Тогда глава региона заявил, что «подаст апелляцию, заехав в город на танке», сообщает MK.RU.

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Одесский Малиновский районный суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Главу Херсонской области обвинили в госизмене в условиях военного положения. «Во время судебных прений сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций, вменяемых статьей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении на сайте суда. Ранее украинские власти конфисковали у Сальдо имущество в Херсоне, среди которых дом и три квартиры. Тогда глава региона заявил, что «подаст апелляцию, заехав в город на танке», сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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