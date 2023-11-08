«Известия»: инвесторы ждут снижения ключевой ставки после роста облигаций

09 ноября 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Рост котировок облигаций госзайма приведет к снижению ключевой ставки в РФ, считает Алексей Ковалев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России биржевой индекс RGBI, который отражает динамику цен наиболее ликвидных облигаций федерального займа, заметно вырос. Это может говорить об укрепление бумаг, скором снижении темпов инфляции, сокращении бюджетного дефицита и принятия правительством РФ решения о понижении ключевой ставки, заявил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. «Согласно нашим расчетам, доходность однолетней Облигации федерального займа (ОФЗ) предполагает, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 11,4%. Это ниже нижней границы прогнозного диапазона регулятора (12,5—14,5%). Таким образом, рынок ОФЗ верит в более быстрое снижение ставки в 2024 году, чем сейчас предполагает Банк России в своем самом мягком сценарии», — передает слова Алексея Ковалева газета «Известия». По словам аналитика, рынок госдолга довольно эффективен в прогнозировании траектории процентной политики. Если надежды рынка в этот раз не оправдаются, то будет рост доходностей на коротком отрезке, считает Ковалев. Ранее в Центральном банке России спрогнозировали, что экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста в будущем, а основным фактором роста ВВП станет частное потребление. При этом регулятор сообщал фиксации рекордных значений валового накопления основного капитала РФ за первое полугодие 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России биржевой индекс RGBI, который отражает динамику цен наиболее ликвидных облигаций федерального займа, заметно вырос. Это может говорить об укрепление бумаг, скором снижении темпов инфляции, сокращении бюджетного дефицита и принятия правительством РФ решения о понижении ключевой ставки, заявил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. «Согласно нашим расчетам, доходность однолетней Облигации федерального займа (ОФЗ) предполагает, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 11,4%. Это ниже нижней границы прогнозного диапазона регулятора (12,5—14,5%). Таким образом, рынок ОФЗ верит в более быстрое снижение ставки в 2024 году, чем сейчас предполагает Банк России в своем самом мягком сценарии», — передает слова Алексея Ковалева газета «Известия». По словам аналитика, рынок госдолга довольно эффективен в прогнозировании траектории процентной политики. Если надежды рынка в этот раз не оправдаются, то будет рост доходностей на коротком отрезке, считает Ковалев. Ранее в Центральном банке России спрогнозировали, что экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста в будущем, а основным фактором роста ВВП станет частное потребление. При этом регулятор сообщал фиксации рекордных значений валового накопления основного капитала РФ за первое полугодие 2023 года.