«Известия»: инвесторы ждут снижения ключевой ставки после роста облигаций

В России биржевой индекс RGBI, который отражает динамику цен наиболее ликвидных облигаций федерального займа, заметно вырос. Это может говорить об укрепление бумаг, скором снижении темпов инфляции, сокращении бюджетного дефицита и принятия правительством РФ решения о понижении ключевой ставки, заявил аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.
«Согласно нашим расчетам, доходность однолетней Облигации федерального займа (ОФЗ) предполагает, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 11,4%. Это ниже нижней границы прогнозного диапазона регулятора (12,5—14,5%). Таким образом, рынок ОФЗ верит в более быстрое снижение ставки в 2024 году, чем сейчас предполагает Банк России в своем самом мягком сценарии», — передает слова Алексея Ковалева газета «Известия».
По словам аналитика, рынок госдолга довольно эффективен в прогнозировании траектории процентной политики. Если надежды рынка в этот раз не оправдаются, то будет рост доходностей на коротком отрезке, считает Ковалев.
Ранее в Центральном банке России спрогнозировали, что экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста в будущем, а основным фактором роста ВВП станет частное потребление. При этом регулятор сообщал фиксации рекордных значений валового накопления основного капитала РФ за первое полугодие 2023 года.
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