Сериал станет общедоступным уже сегодня Фото предоставлено «Ростелекомом»

Для екатеринбуржцев проведут специальный показ первого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» от режиссера Жоры Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!», «Лед-2», «Горько», «Кухня»). Презентация будет бесплатной и пройдет в ТРЦ VEER Mall, сообщили URA.RU в компании «Ростелеком».

«Премьера сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“‎ состоится 9 ноября в видеосервисе Wink. Новый проект одного из самых успешных режиссеров России Жоры Крыжовникова является честным и откровенным авторским высказыванием о перестроечном поколении. Во время кинопоказа жители Екатеринбурга смогут погрузиться в прошлое, а кто-то даже вспомнит те года и пояснит, так ли все было на самом деле», — заявила Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом екатеринбургского филиала «Ростелеком».

Картина расскажет о 1980-х, когда жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. В сериале точно воспроизведены приметы того времени: интерьеры, одежда, еда, транспорт, дискотеки, видеосалоны, кооперативные магазины, отделения милиции и неформальные «качалки». Детализация удалась благодаря тому, что сам Крыжовников застал те годы — на 1980-е пришлось его детство.

Главные роли в «‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎ исполнили Рузиль Минекаев («‎Смычок»)‎, Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера»), Никита Кологривый («Макс и Гусь», «Два холма») и Сергей Бурунов («Родные», «Пара из будущего»). Презентация пройдет 10 ноября в ТРЦ VEER Mall в 19:00. После просмотра состоится обсуждение, как жили свердловчане на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

Ранее в Екатеринбурге провели специальный показ фильма «Год рождения», который рассказывает о герое, мечтающем о проведении крупнейшего в мире музыкального фестиваля андеграунда в маленьком городке. На презентацию картины приезжал режиссер Михаил Местецкий, а главные роли в картине исполнили Эльдар Калимулин («Калашников», «Химера»), Анастасия Талызина («Кентавр», «Тонкие материи») и Юрий Борисов («Калашников», «Серебряные коньки»).