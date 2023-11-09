«Магнит» запускает собственный маркетплейс

«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress. На данный момент компания готовится к созданию на его основе площадки для собственного бренда маркетплейса «Магнит Маркет». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет», — говорится в тексте, который есть в распоряжении РИА Новости. В рамках сделки с KazanExpress «Магнит» получит права на всю инфраструктуру и 100% долей маркетплейса. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила данную сделку.
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