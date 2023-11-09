«Магнит» запускает собственный маркетплейс

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Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , продукты, логистический центр, склад магнит, продуктовый склад
Компания «Магнит» запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет» Фото:

«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress. На данный момент компания готовится к созданию на его основе площадки для собственного бренда маркетплейса «Магнит Маркет». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет», — говорится в тексте, который есть в распоряжении РИА Новости. В рамках сделки с KazanExpress «Магнит» получит права на всю инфраструктуру и 100% долей маркетплейса. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила данную сделку.

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«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress. На данный момент компания готовится к созданию на его основе площадки для собственного бренда маркетплейса «Магнит Маркет». Об этом сообщается в пресс-релизе компании. «Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет», — говорится в тексте, который есть в распоряжении РИА Новости. В рамках сделки с KazanExpress «Магнит» получит права на всю инфраструктуру и 100% долей маркетплейса. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила данную сделку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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